Santa Eugènia de Berga denega tres dels permisos municipals demanats per la càrnica Grupo Jorge

L'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga (Osona) ha denegat a la càrnica Grupo Jorge –propietari de l'escorxador Le Porc Gourmet- els permisos de tres dels projectes que ha presentat per ampliar les instal·lacions al municipi. Entre les peticions de l'empresa hi havia la de construir un pont aeri per connectar les dues naus i una sala de desfer en un dels subterranis.L'alcaldessa del municipi, Anna Franquesa, ha explicat a l'ACN que els permisos s'han denegat perquè no s'ajusten a les normatives urbanístiques. Segons l'acta de la reunió celebrada el passat mes de juliol entre el Grupo Jorge, CCOO, un comitè ad-hoc de treballadors i el Departament de Treball a la qual ha tingut accés l'ACN, l'empresa càrnica "condiciona" la laboralització de tots els treballadors –actualment en règim d'autònoms- al "compromís de concessió de les autoritzacions corresponents" per part de l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Malgrat aquesta acta, el sindicat CCOO va assegurar just després de la signatura de l'acord que la laboralització no estava subjecte als permisos d'obres L'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga explica que el Grupo Jorge ha demanat cinc llicències d'obres, tres de les quals s'inclourien en el pla d'inversions que té l'empresa i, les altres dues, són de projectes aliens en altres naus que va adquirir i que sí que han estat atorgades. Pel que fa als rebutjats, en dos dels casos l'empresa no ha arribat ni tan sols a presentar el projecte, ja que el consistori ha rebutjat l'informe previ perquè no s'ajusta a la normativa urbanística. Es tractaria d'un pont aeri que connectaria dues de les naus i la instal·lació d'una sala de desfer en subterrani. L'alcaldessa, Anna Franquesa, ha insistit en el fet que les peticions van contra la normativa "i no modificarem el POUM perquè s'ajusti a les seves necessitats".En el tercer dels casos, l'empresa va arribar a presentar el projecte, però el consistori l'ha denegat davant les diferències a l'hora de comptabilitzar els metres edificables. L'empresa considera que les estructures auxiliars no ho haurien de ser, però l'Ajuntament creu que sí. En tots tres casos, però, el Grupo Jorge pot presentar canvis i tornar a fer la petició.L'acta de la reunió celebrada el 24 de juliol entre el Grupo Jorge, CCOO, un comitè ad-hoc de treballadors i el Departament de Treball a la qual ha tingut accés l'ACN indica que l'empresa "condiciona" el preacord per laboralitzar la plantilla "al compromís de concessió de les autoritzacions administratives" per part de l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga. Tot i que des del sindicat CCOO s'ha insistit a desvincular-ho i ha assegurat que es tracta només d'una "manifestació" i "declaració d'intencions", el document, al que hi ha tingut accés l'ACN, assenyala que la propietària dels escorxadors de Santa Eugènia de Berga i Mollerussa "condiciona" el preacord a l'atorgament d'aquestes llicències.El preacord, fet públic després de la seva signatura, no vincula la laboralització amb els permisos. Indica com serà la contractació, les indemnitzacions que cobrarien en cas de ser acomiadats, el calendari laboral i la creació d'una comissió de seguiment. És a l'acta de la darrera trobada on sí que s'estableix el vincle entre la laboralització dels treballadors i l'atorgament de llicències.Davant d'aquest fet, Franquesa insisteix que l'Ajuntament no ha signat res i que l'empresa ha de conèixer quines són les limitacions: "Si volen fer una obra han de demanar una llicència, que s'atorgarà si això és possible".Des del sindicat UGT, que es van aixecar de la taula de negociacions en no estar d'acord amb el pacte assolit, alerten que si les autoritzacions no queden atorgades, el pacte assolit "podria quedar en paper mullat". A més, el sindicat creu que el cas del Grupo Jorge pot suposar un precedent perquè "altres empreses podrien utilitzar la via de l'amenaça per marxar".Malgrat l'anunci per part de l'empresa que ja s'han iniciat els tràmits per laboralitzar els treballadors, el sindicat mostra els seus dubtes. Critiquen que la contractació es faci a través d'una empresa pont i lamenten que l'acord no indica quan els treballadors serien contractats directament pel Grupo Jorge. Segons UGT, queda a l'aire fins quina data els treballadors estarien treballant per aquesta empresa pont.També, afegeixen, no queda clar si, en cas de ser acomiadats abans de passar definitivament al Grupo Jorge, cobrarien les indemnitzacions que estableix el conveni -durant el primer any serà de 4000 euros, el segon de 3.000 i el tercer de 2.000-.Des d'UGT denuncien la incertesa que això comporta pels mateixos treballadors. Posen com a exemple els empleats que es van quedar al carrer en no acceptar canviar de cooperativa i que, segons el conveni, poden ser readmesos. Aquests treballadors, que han emprès mesures legals contra l'empresa, haurien de renunciar a aquesta via i, per tant, en cas d'acceptar tornar a la feina "perdrien la seva antiguitat real".El sindicat recorda, a més, que hi ha tot un seguit d'expedients oberts per part del Departament de Treball al Grupo Jorge "amb multes milionàries" que, a hores d'ara, no se sap quin desenllaç tindran.

