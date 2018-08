La fiscal general no veu delicte en retirar llaços: «Forma part de la llibertat d'expressió»

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, no creu que hi hagi "cap delicte ni en treure ni en posar" llaços grocs, ja que, al seu parer, això "forma part de la llibertat d'expressió". Tot i això, no es pronuncia sobre la possibilitat que a les persones que en retirin puguin aplicar-se'ls la llei de seguretat ciutadana, ja que no és de la seva competència sinó del Govern de de la Generalitat, qui es planteja fer-ho per a un guàrdia civil i 13 persones més identificades aquest cap de setmana amb mapes i eines per arrencar llaços "No em toca respondre sobre la seva aplicació. Són les autoritats governatives catalanes les que prendran les decisions, segurament, més oportunes", ha assenyalat Segarra en ser qüestionada aquest dilluns a Santander. D'altra banda, tampoc veu "cap rellevància" penal en la retirada per part d'agents policials de símbols, pancartes o banderes antimonàrquiques que s'havien col·locat amb motiu de la participació dels reis en l'homenatge a Barcelona a les víctimes de els atemptats terroristes del passat estiu a la Rambla i Cambrils.En aquest sentit, ha assenyalat que de moment "no hi ha cap procediment penal" per aquest tipus de successos, que, al seu parer, no tenen "cap rellevància" penal, tot i que ha assenyalat que, si es presenten denúncies, "s'estudiaran com totes" les que s'interposen "en qualsevol punt" de l'Estat. No obstant això, per Segarra "tan lícit és publicitar una opinió ideològica" com el "manifestar" la contrària "retirant material que s'ha dipositat".Igualment, Segarra ha declinat valorar les declaracions de fa uns dies del president de la Generalitat, Quim Torra, en què va afirmar que s'havia "d'atacar aquest estat espanyol injust", per les quals Albert Rivera i Xavier García Albiol reclamen mesures penals . "La fiscal general no es dedica a fer comentaris pronunciaments de cap càrrec polític, ni del president de la Generalitat ni les seves relacions amb el govern espanyol. Les nostres funcions són la recerca al respecte de la legalitat quan hi ha una complicació. No faig cap comentari", ha asseverat.Preguntada per la possibilitat que d'aquestes paraules pogués derivar alguna conseqüència penal, Segarra s'ha limitat a apuntar que aquestes han d'emmarcar "en el punt en què es fan". "Són manifestacions merament d'un representant polític i aquí estan sense més. Nosaltres jutgem fets i concrets, no tenim cap causa contra l'independentisme. Jutgem fets concrets i quan hi ha rellevància delictiva s'actua, si no n'hi ha ja que no s'actua", ha tancat.D'altra banda, la fiscal general tampoc ha volgut confirmar la postura que mantindrà la Fiscalia en l'acusació en relació als encausats pel referèndum de l'1-O i si finalment acusarà per delictes de rebel·lió a Oriol Junqueras i a altres de els que es troben en pressió provisional per aquests fets. "Ens pronunciarem quan ens donin trasllat per formular escrit d'acusació, en aquest moment serà quan realitzem la descripció de les conductes que s'atribueixen a cada processat i la responsabilitat que demanem. Em permetran que respecti els temps del procediment", ha dit Segarra, que espera que "al llarg del mes de setembre" el tribunal els traslladi per poder formular l'escrit d'acusació.En aquest punt, Segarra ha recordat que a Junqueras i als altres empresonats la Fiscalia els va sol·licitar la mesura cautelar "més greu" que es pot demanar per a un encausat que és la presó provisional. "Aquí es pot desprendre gran part del que opinem respecte al que ha succeït", ha afegit per finalitzar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)