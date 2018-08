Els Mossos tracten l'atac a Cornellà com un atemptat «clarament terrorista»

Mitja dotzena de @mossos entren al domicili de l'home abatut a la comissaria de Cornellà per iniciar el registre. Ja han rebut l'ordre judicial de l'Audiència Nacional; informa @aidamboix des del lloc https://t.co/0Ag2Fe6Rmj pic.twitter.com/tyWL2MgmeN — NacióDigital (@naciodigital) 20 d’agost de 2018

Escorcoll al domicili de l'atacant. Foto: ACN

Els serveis funeraris s'han endut el cos sense vida de l'atacant. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra tracten l'atac d'aquest dilluns a la comissaria de Cornellà de Llobregat com un atemptat "clarament terrorista". Ho ha afirmat Rafel Comes, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, en una roda de premsa realitzada des de la mateixa comissaria, per donar informació sobre els fets.Poc després de les 5.50 hores d'aquest dilluns, un home ha estat abatut quan ha intentat atacar amb un ganivet un agent de la comissaria de Cornellà, al crit d'"Allahu Akbar” (“Al·là és gran”). L'individu tenia uns 30 anys i era veí del municipi d'origen algerià.Segons ha precisat Comes, l'atacant ha intentat accedir a la comissaria trucant per l'intèrfon i ha afirmat "de manera insistent", que havia de fer una consulta. Quan la persona que hi havia a la recepció ha accedit a obrir la porta, l'home "s'hi ha abraonat" amb un ganivet de dimensions considerables i amb "voluntat clarament homicida i predeterminada a acabar amb la vida" de l'agent, ha assegurat el comissari en cap. Davant d'aquesta situació, ha continuat, el mosso "ha fet ús de l'arma del foc" per "salvar la seva pròpia vida".Mossos qualifica l'atemptat de "clarament terrorista" perquè es tracta d'un atac dirigit directament a un agent del cos policial i per les paraules que han acompanyat l'atac, fent referència a Al·là. A més, el fet que la investigació de l'atac hagi estat assumida per l'Audiència Nacional referma els indicis terroristes, tot i que, segons Comes, està per determinar si es pot qualificar de gihadista. En qualsevol cas, Comes no considera provable que l'atac fos planejat, tot i que la voluntat era "clarament predeterminada a matar".El jutjat d'instrucció 2 de Cornellà ha practicat l'aixecament del cadàver, i ha acordat la confiscació de l'arma. També ha demanat que es facin les proves de balística, que ja estan en marxa. El cas, però, el portarà l'Audiència Nacional, que continua amb les diligències."La investigació acaba de començar", ha remarcat el comissari en cap. Sobre aquesta, ha indicat que "queda molta feina al lloc dels fets" i també s'ha de conèixer el resultat de l'autòpsia, que es farà durant el dia. Respecte de les diligències, els serveis d'intel·ligència de Mossos estan treballant en totes les hipòtesis, conjuntament amb els cossos de seguretat estatals.Agents dels Mossos han entrat al domicili de l'atacant per tal d'investigar les possibles motivacions d'aquest home de 29 anys i nascut a Algèria. La policia ha aixecat acta del cadàver de l'atacant poc abans de les 10.00 i, posteriorment, se l'ha endut amb una furgoneta. L'home vivia al carrer Garraf 6, a tres carrers de la comissaria. Els agents hi han entrat un cop ha arribat l'ordre judicial de l'Audiència Nacional.Els detalls sobre el moment de l'atac, el nombre de trets o el lloc del cos on s'ha disparat resten sota secret de sumari, ha indicat el comissari, que tampoc ha precisat si l'exparella de l'home està en custòdia policial.A hores d'ara, els Mossos han donat ordres a totes les comissaries del país perquè prenguin mesures d'autoprotecció, fins que no es tingui tota la informació sobre l'atac, i han convocat la subcomissió d'informació, on la policia catalana es reunirà amb comandaments de la Guàrdia Civil i Policia Nacional.

