"Los catalanes hacen cosas", així ha encetat el professor Oscar Mascarilla -citant a l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy- l'acte "Els 40 invents catalans que van canviar el món". I és que una de les coses que fem més bé és inventar. La innovació dels catalans, segons el professor de política econòmica de la Universitat de Barcelona, Francesc Roca, és el principal motiu pel qual l'economia de Catalunya funciona correctament. "Si som l'1 per mil de la població mundial i tenim el 3 per mil del PIB és perquè som un poble creatiu, no pas perquè siguem treballadors", assegura el professor en el diari de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent Tot i que durant l'últim any de procés ha quedat demostrada la capacitat dels catalans per fer invents, sobretot en l'àmbit polític, la nostra època d'or va ser l'Edat Mitjana. De la multitud de confederacions que s'han creat al llarg de la història, segons el professor, la unificació de la corona aragonesa i els comtats catalans és la primera. També, ja més contemporani, destaquen l'estat català de 1873, la Mancomunitat de 1914-23 i la Generalitat de 1931-39.El veterà economista també matisa a la xerrada "Els 40 invents catalans que han canviat el món" que diferents països s'atribueixen un mateix invent. "Parlar de qui va ser el primer, no serveix de res. És normal que en una mateixa època s'estigués inventant el mateix en diferents indrets", puntualitza Roca. Posa per exemple el telescopi, que tant els escocesos com els bavaresos se l'atribueixen.Els catalans també hem estat creatius més enllà de l'àmbit polític, del xupa-xups, del submarí de Narcís Monturiol o del pal de fregar. A tots ens venen al cap els menjars més nostrats, el calçot i el romesco, el cava, els panellets o la samfaina. Malauradament, però, aquests descobriments no són els que fan ric un país. Per això, Roca destaca, per exemple, que el primer molí paperer hidràulic del món es va inventar a Xàtiva al segle XIII, que vam enlairar un dels primers avions al mig de Plaça Catalunya, que vam fer la maqueta més antiga d'una caravel·la o vam crear el primer banc públic.A continuació hi trobareu un recull dels invents que més destaquen en l'historial de la creativitat catalana:L'Ictineu I va ser un submarí que va ser construït per l'empordanès Narcís Monturiol amb l'objectiu de facilitar la pesca de corall. La nau ja incorporava elements per agafar el preuat organisme marí. El primer viatge va tenir lloc al port de Barcelona el 1859 i va congratular-se com el primer submarí civil amb finalitats no bèl·liques.Va ser tal l'entusiasme popular que va aixecar Monturiol, que va rebre per subscripció de ciutadans espanyols i cubans 300,000 pessetes. Amb aquest capital, va fundar l'empresa La Navegación Submarina i va construir l'Ictineu II.Explica el professor Roca que un home de Vilanova i la Geltrú va construir en el seu taller del carrer Ganduxer de Barcelona un dels primers cent avions que es van enlairar a principis del segle XIX. La nau aèria inventada per Domènech Juandó, que està exposada al museu de ciència de Londres, va aixecar-se a la Plaça Catalunya de la capital catalana i es va haver de pagar entrada per presenciar l'històric moment.Segons el professor de política econòmica de la Universitat de Barcelona, l'enciclopèdia recull que el primer banc públic del món és la taula de canvi catalana, a principis del segle XV. Sovint s'atribueix el primer organisme econòmic que regula la banca privada d'un país a Suècia.El molí paperer i hidràulic més antic que s'ha trobat va estar construït al segle XIII a Xàtiva. Tot i que els xinesos van ser els inventors i els amos del paper, foren els catalans, segons Roca, qui aconseguiren incorporar aquest element tan útil en la producció.Un valencià que es deia Esteve fou el descobridor del famós edulcorant anomenat estèvia. Tot i que la planta és originària de la flora sud-americana i es cria a les zones muntanyoses del Paraguai i del Brasil, segons el professor, va ser un valencià qui en va fer ús per primera vegada.El primer rellotge que es va incorporar en un campanar va ser a Perpinyà. Data del segle XIV i el professor Roca explica que hi havia un encarregat de pujar a l'edifici i moure les agulles.La joia del museu marítim de Rotterdam, una de les ciutats portuàries més important del món, és una maqueta anomenada Mataró Ship Model. Es tracta de la maqueta més antiga d'una nau marítima que data del segle XV i que va comprar un antiquari holandès en un poble dels voltants de Mataró.El professor de política econòmica també ha destacat la inventiva dels catalans l'àmbit polític. La unificació en el segle XII de la corona aragonesa i els comtats catalans va constituir la primera confederació de la història, i va servir com a precedent de moltes altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)