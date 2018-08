El Homrani, sobre l'aniversari del 17-A: «No estic content; el centre no van ser les víctimes»

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha assegurat que les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de l'any passat no van ser el centre dels actes d'homenatge del passat divendres . "No sé què vam fer malament però el centre no van ser les víctimes, van ser altres coses; i crec que això és per no estar-hi content", ha dit El Homrani en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio.El Homrani ha assegurat que "tots plegats hauríem de fer un punt d'autocrítica, especialment alguns" perquè "el centre no van ser les víctimes" si no que ho van ser "altres coses". "No estic content amb el que va passar divendres", ha afirmat el conseller de Treball, que ha lamentat que no es va respondre "amb el nivell de maduresa" amb el qual ho va fer la societat catalana fa un any amb el "No tinc por".D'altra banda, sobre les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, en què va expressar que cal "atacar aquest estat espanyol injust" davant del judici als presos independentistes, el titular de Treball ha defensat que Torra es va expressar de forma "clara" i com "pertoca"."Em costa pensar que serà un judici just", ha afirmat el Homrani, que ha dit que "l'aparell de l'Estat" està "a la defensiva" amb les actuacions del jutge Pablo Llarena o del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El Homrani ha dit que Torra va expressar que "la gent que està patint la repressió en primera persona tenen molt clar que és un judici polític" en el qual els presos no aniran a defensar-se si no a "acusar" la situació en la qual estan vivint "les persones represaliades".

