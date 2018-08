Bombers d'arreu del món signen un manifest pels drets dels catalans https://t.co/gkgTyR6E86 pic.twitter.com/fjrQE0JRNK — NacióDigital (@naciodigital) 20 d’agost de 2018

Bombers d'arreu del món han signat un manifest de suport als drets fonamentals dels catalans. La iniciativa sorgeix d'un grup de membres del cos català que, a través de la pàgina Fire Fighters Catalonia , han demanat a col·legues que s'adherissin a un manifest que denuncia la violència i la repressió de l'estat espanyol.A la mateixa web també mostren diverses imatges de la seva participació durant les càrregues de l'1-O, data del referèndum, situant-se a la primera línia per defensar la població que volia votar. També aprofiten per denunciar del retrocés de drets fonamentals, com el de reunió o expressió des de setmanes abans de la celebració del referèndum. I per últim, recullen informacions de diaris de tot el món amb informacions sobre el seu paper "d'escut humà" durant la votació.Ara, membres de cossos de Roma, Nova York, Quebec, Itàlia, Brasil o Canadà, entre altres, han penjat una fotografia amb el cartell “Bombers de [ciutat] contra la violència i en la defensa de la democràcia i la llibertat per als catalans”.

