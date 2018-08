Els empresaris del Pont Aeri es reuniran amb l'ambaixador de Trump

El Fòrum Pont Aeri, que reuneix "la crème de la crème" de l'empresariat espanyol, començarà el curs polític el proper 13 de setembre amb un plat fort, una reunió amb Duke Buchan III, l'ambaixador nord-americà a Madrid. El representant de l'Administració Trump acollirà el grup empresarial a la seu de la legació diplomàtica. Segons ha pogut saber, la iniciativa de la trobada ha sorgit de l'ambaixador, que vol conèixer la realitat política espanyola a través d'una de les principals antenes de l'àmbit econòmic.El Pont Aeri és coordinat per Enric Lacalle i aplega els més destacats empresaris de Barcelona i Madrid, com el comte de Godó (Grup Godó), Florentino Pérez (ACS), José Manuel Entrecanales (Acciona), Josep Oliu (Banc Sabadell), Gonzalo Gortázar (CaixaBank), Rafael Fontana (Cuatrecasas), Josep Sánchez Llibre (Conserves Dani), Luca de Meo (Seat) o l'advocat Antonio Garrigues. El fòrum ha acollit amb satisfacció l'interès mostrat per l'ambaixador dels EUA per mantenir-hi una trobada.Duke Buchan és un empresari arrelat a Florida. Va crear la companyia d'inversió Hunter Global Investors. Buchan va ser un dels donants de la campanya de Trump i és una tradició de la diplomàcia nord-americana que el nou president designi per a algunes legacions dels EUA a persones que no provenen de la carrera i que són propers a la nova administració.En tot cas, Duke Buchan no és un "trumpià" de la primera hora. En les eleccions presidencials del 2016, va finançar en primer lloc Jeb Bush, exgovernador de Florida. Però aquest va ser derrotat a les primàries republicanes i l'empresari va decantar-se aleshores per qui apareixia ja com a favorit entre els republicans.Segons va informar la premsa nord-americana en el moment del seu nomenament, Duke Buchan III és un enamorat de la cultura espanyola. De fet, va crear un fons vinculat a la Universitat de Carolina del Nord per donar beques a estudiants de llengua castellana.En els propers mesos el Pont Aeri es reunirà a la Moncloa amb el president del govern, Pedro Sánchez. Entre el nucli empresarial es va veure amb aprensió el retorn de Sánchez a la secretaria general del PSOE, l'any passat, després de la seva defenestració. Però la seva arribada al govern i la constitució del nou executiu socialista va tranquil·litzar els membres del selecte club, que veuen oberta la possibilitat de recuperar la normalitat institucional a l'Estat davant la incapacitat del govern Rajoy de posar fi al conflicte polític amb Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)