Quim Torra i Pedro Sánchez es reuniran a la tardor a la Generalitat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, es reuniran a la tardor al Palau de la Generalitat, a Barcelona, segons ha avançat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, en una entrevista a Europa Press. "El que em consta és que s'ha quedat que es farà una reunió a la tardor i que serà aquí a la Generalitat", ha revelat la també portaveu del Govern, encara que ha puntualitzat que no creu que es produeixi el setembre.Artadi opina que celebrar aquesta segona trobada entre Sánchez i Torra a Barcelona és una bona senyal de les relacions entre tots dos governs i, alhora, "mostra un respecte cap a la bilateralitat".Així mateix, ha explicat que la Comissió Bilateral Estat-Generalitat es tornarà a reunir "abans de finals d'any segur" i que abans del 30 de setembre ho faran tots els grups de treball que es van constituir en l'anterior reunió, celebrada a Barcelona i a la qual va acudir la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.Tot i això, Artadi ha lamentat que aquella primera trobada, en el qual també van participar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, no servís per arribar a acords concrets ni tan sols sobre lleis catalanes impugnades per l'anterior govern del PP."Ens hem emplaçat a la primera setmana de setembre a trobar-nos i a entrar en el detall, esperem que ara sí, i veure de quines d'aquestes lleis que estan ara mateix impugnades l'Estat valora retirar-ne el recurs", ha assenyalat.Preguntada per si la Generalitat assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera convocat pel 22 d'agost, Artadi ha indicat que "és possible que el vicepresident delegui en una altra persona" la seva representació, com ha fet en altres ocasions.Artadi confia que els pressupostos del 2019 tiraran endavant i, encara que ha defensat que la CUP és el "soci preferent", ha assenyalat els comuns com a possibles companys per aprovar els comptes de la Generalitat. "Mà estesa a la CUP, evidentment també mà estesa als comuns i explorar possibles suports a uns pressupostos que entenem que beneficien el conjunt del país" i que el departament d'Economia està tancant amb la resta de departaments.El Govern preveu que els comptes prosperaran i Artadi els ha desvinculat d'un possible avançament electoral: "Crec que són coses independents. Haurem de veure a quina situació s'arriba. La voluntat és que hi hagi pressupost, es treballa perquè hi hagi pressupost, i després, si no, ja es veuria".La consellera ha lamentat que el rei Felip VI "podia haver exercit el seu rol institucional i potser no intervenir però intercedir i buscar ponts" entre l'independentisme i l'Estat en la passada legislatura, però no ho va fer, quelcom que creu que va plasmar el discurs que va fer el 3 d'octubre, l'endemà passat del referèndum d'independència i després d'una vaga general a Catalunya."En lloc d'intentar estendre la mà o acostar el diàleg, decideix posar-se d'esquena a aquesta gent que va dir prou a la violència de l'Estat", en referència a l'actuació policial de l'1-O. No obstant això, sí que ha percebut un canvi després de l'arribada del PSOE a la Moncloa i menys presència pública del monarca: "Ara el veig bastant més desaparegut".

