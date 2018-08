Els Mossos eviten una mutilació genital femenina a una nena de Mollerussa

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit evitar que una nena de Mollerussa fost sotmesa a una mutilació genital femenina en el país d'origen de la seva família. La policia catalana va rebre l'alerta el passat mes de juny, segons ha avançat el diari Segre , quan la menor estava a punt d'emprendre el viatge.Seguint el que marca el protocol establert des de l'any 2002, els agents han de parlar amb la família per informar-los que l'ablació està prohibida. A més, tant abans de marxar com a la tornada, la nena ha de passar un control pediàtric per comprovar que no ha estat sotmesa a aquesta pràctica.El cas de les comarques de Ponent és un dels dotze que s'han alertat a Catalunya en els primers sis mesos de 2018. En aquest període, els Mossos d'Esquadra n'han detectat sis a l'àmbit metropolità de Barcelona, tres a Girona i dos al Camp de Tarragona. Pel que fa a les comarques lleidatanes, segons ha informat la policia catalana, se n'han observat més d'una vintena en els darrers deu anys.

