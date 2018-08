València recaptarà 2 milions d'euros d'impostos dels immobles lucratius de l'Església

L'Ajuntament de València podria recaptar dos milions d'euros en concepte d'impostos a immobles i activitats dependents d'organitzacions religioses que no es dediquen al culte sinó que tenen fins lucratius. Aquests impostos corresponen al de Béns Immobles (IBI), Construccions i Obres (ICIO), i Activitats Econòmiques (IAE).Així ho ha avançat el regidor d'Hisenda de València, Ramón Vilar, a Europa Press, precisant que els immobles en qüestió inclouen hospitals, universitats i altres centres educatius de caràcter privat i gestionats per entitats religioses.El regidor ha subratllat que es mantindran exemptes de pagament "els immobles que estan destinats a l'assistència social o a la celebració del culte", independentment de la confessió que processin. "Pagaran els centres que estan funcionant com empreses", ha aclarit Vilar.El responsable municipal ha valorat l'ingrés de 2 milions d'euros a les arques municipals de l'Ajuntament de València però ha destacat que el més "important" és que amb aquest pagament es començarà a "complir el principi d'equitat fiscal" per la que tota l'activitat fiscal de "caràcter lucratiu" que es desenvolupi a València tributi."No és anar contra ningú. La fiscalitat per ser justa ha de ser equitativa.", ha manifestat Vilar, que també ha insistit en que no només té com a objectiu l'Església sinó "qualsevol entitat, fundació, església o altres organitzacions que s'acullen a la llei del mecenatge".El titular d'Hisenda ha afegit que atenent al que "entén la Unió Europea, la Llei de Mecenatge entra en contradicció amb el principi bàsic de defensa de la lliure competència "."El respecte a la lliure competència és un dels pilars bàsics de la Unió Europea. Em crida l'atenció que a alguns que es defineixen com a liberals en termes econòmics els pugui més la part confessional del seu posicionament polític i no donen suport a aquest tipus de coses. Un liberal el primer que ha de ser és defensor de la lliure competència ", ha manifestat al respecte.

