VÍDEOS Un grup d'unionistes insulta i amenaça l'autobús d'Òmnium a Salou

Ara a Salou, han hagut d venir els antidisturbis per els violents de la bandera Rojigualda! Patetics, que vergonya! Insults i amenaces només per part d’ells, que pena fan! pic.twitter.com/Ia9bfNhQBO — silvia (@silvia3333333) 19 de agosto de 2018

Completamente en contra de la campaña de Omnium¿Cultural? Un autobús que vende el relato de una Cataluña con presos políticos y exiliados

Una campaña de propaganda para los turistas dando una versión que no corresponde a la realidad y que hace propaganda del delito

Hoy en #Salou pic.twitter.com/V8147V769o — Cs Salou (@CsSalou) 19 de agosto de 2018

L'autobús d'Òmnium per difondre la llibertat dels presos polítics ha estat increpat aquest diumenge a Salou. La presència del vehicle de l'entitat sobiranista no ha agradat a una trentena d'unionistes que s'han concentrat a la Via Roma de la capital de la Costa Daurada i l'han rebut amb crits de "Viva España" i de "Puigdemont, a prisión". Les persones que han mostrat el seu rebuig també han entonat el "Y Viva España" de Manolo Escobar.El bus, que serveix per explicar arreu de Catalunya que hi ha presos polítics i exiliats i que s'han vulnerat els drets fonamentals dels polítics que estan empresonats, tenia permís del consistori per estar aturat en aquest punt, molt proper al mercat municipal.Davant d'aquest escenari, el cos dels Mossos d'Esquadra hi ha destinat agents de la unitat ARRO i també patrulles de seguretat ciutadana per evitat enfrontaments. Els membres d'Òmnium que porten a terme aquesta campanya han rebut amenaces i insults per part del grup de persones que mostrava la "rojigualda" i defensava la unitat d'Espanya.Per altra banda, el grup municipal de Cs a Salou va denunciar la presència del vehicle dient que és una "campanya de propaganda per als turistes i que dona una versió que no correspon a la realitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)