​Abatut un home que ha intentat atacar la comissaria dels Mossos de Cornellà al crit d'«Al·là és gran»

Un home armat amb arma blanca ha accedit aquest matí a la comissaria de Cornellà amb l’objectiu d’atacar els agents. L’agressor ha estat abatut. Els fets han succeït poc abans de les 6 del matí — Mossos (@mossos) 20 d’agost de 2018

Agents dels Mossos, a l'exterior de la comissaria de Cornellà. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra han abatut un home que ha intentat atacar amb un ganivet la comissaria de Cornellà de Llobregat, segons ha explicat la mateixa policia catalana. Ho ha fet al crit d'"Allahu Akbar” (“Al·là és gran”). L'individu tenia uns 30 anys i era un veí del municipi d'origen algerià.La policia catalana, a través de les xarxes socials, ha explicat que l'home duia una arma blanca i que ha accedit a les instal·lacions amb l'objectiu d'atacar els agents. Els fets han succeït cap a les 5.50 d'aquest dilluns.Agents dels Mossos han entrat al domicili de l'atacant per tal d'iniciar les investigacions sobre les possibles motivacions d'aquest home de 29 anys i nascut a Algèria. El cos sense vida de l'atacant ha estat retirat de la comissaria a les 10.10.La comissaria de Cornellà, situada al carrer de la Travessera número 11, es manté tancada a causa de l'incident. Els mateixos Mossos i la Guàrdia Urbana de Cornellà han posat tanques a l'entorn de l'edifici. Entre altres comandaments, hi ha el cap de la policia catalana, Miquel Esquius , i el director Andreu Martínez.La policia catalana ha convocat una roda de premsa a les 12.00 d'aquest migdia per informar de l'incident.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)