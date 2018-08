«Llarena, paga't l'advocat belga»

Confirmem un dia rere l'altre la violència subjacent a les accions de les forces polítiques sobiranistes els mesos de setembre i octubre de l'any passat. Tirar la pedra i amagar la mà, a veure si l'Estat, amb una reacció poc controlada, provoca el gran sidral i podem acusar-lo de tot el que mereixeríem que se'ns acusés a nosaltres. Uns nivells d'irresponsabilitat i d'indecència tan alts només es poden explicar per infantilisme, cinisme i fanatisme (només els qui pensen com nosaltres són bona gent; els altres són mala gent, perquè neguen el que nosaltres considerem els nostres drets, encara que sigui forçant textos i la realitat; per tant, tot és lícit contra ells).

quin espectacle tan lamentable que estem donant els catalans

Per Jep dels Estanys el 20 d'agost de 2018

no sabem què és la separació de poders? estem tocant el voraviu i això no és bo som uns feixistes recalcitrants que perseguim a tots aquells que no senten ni enten igual que nosaltres... si això no és feixisme que baixi Déu i m'ho expliqui