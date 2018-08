Torra demanarà explicacions a l'Estat pel comportament «intolerable» de guàrdies civils i policies espanyols

El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà explicacions al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, pel comportament d'alguns policies i guàrdies civils a Catalunya. "No podem permetre que s'insulti, s'ataqui i s'agredeixi ni a diputats catalans ni a ciutadans", ha sentenciat des de les Festes de Gràcia de Barcelona.Torra ha mostrat la seva preocupació perquè un guàrdia civil estigui entre els identificats pels Mossos per arrencar llaços grocs a la Ribera d'Ebre . Torra, que ha detallat que ja havia demanat explicacions a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, però que no ha obtingut resposta, optarà per Grande-Marlaska davant "d'un comportament que ens sembla intolerable".D'altra banda, el president de la Generalitat ha reiterat la voluntat de l'executiu d'"acusar" l'estat espanyol "per la causa contra l'independentisme que ha instruït" i que no acceptaran la instrucció ni els tribunals espanyols per ser "una farsa".

