Estabilitzat l'incendi de Roses després de cremar unes 6 hectàrees

#IFRoses: Es tracta d'un incendi forestal amb diversos focus a la zona del Coll del Pení. Hi ha una carretera i diversos accessos a la zona tallats. #Bomberscat ha demanat el confinament preventiu de 2 urbanitzacions.

Activades 35 dotacions terrestres i 14 #maer #bomberscat — Bombers (@bomberscat) August 19, 2018

El dispositiu també ha comptat amb 3 unitats dels Agents Rurals, 6 de les Agrupacions de Defensa Forestal, 10 patrulles de Mossos d’Esquadra, efectius de la Policia Local, efectius de Protecció Civil i 1 ambulància, amb caràcter preventiu, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

L'incendi a Roses Foto: ACN

Estabilitzat l'incendi forestal amb quatre focus a la zona del Coll del Pení, a Roses (Alt Empordà) que ha obligat a demanar el confinament preventiu dels veïns de dues urbanitzacions, Puig Rom i Mas Fumats, del municipi.El foc ha obligat a tallar durant tres hores la GI-614 a l'altura del punt quilomètric 2 i s'han tallat els accessos a les zones de Canyelles, Almadrava, Cala Jóncols i Cala Montjoi.Els Agents Rurals no descarten que l'incendi hagi estat intencionat, amb 4 focus. Segons informen, estan investigant les causes i no descarten l'hipòtesi d'un foc provocat.L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha explicat en directe al 324 que és optimista amb les tasques d'extinció èro considera que el vent de tramuntana és un inconvenient encara "que va baixant i queden hores de sol".També ha recordat que el confinament de les dues urbanitzacions ha estat una mesura preventiva perquè són "les més exposades" en cas d'incendi. Ha recordat que el foc està lluny encara i ha negat tenir cap informació de les causes que l'hauria provocat.L'avís de foc s'ha rebut a les 16.44 hores d'aquest diumenge i fins al lloc s'han desplaçat una quarantena de dotacions terrestres i 16 mitjans aeris.

