VÍDEO Dos catalans participen en un programa de televisió que els deixarà completament nus

"Algun cop t'has parat a pensar el que realment és necessari a la teva vida? Si de sobte et quedessis sense res, estàs segur del que realment trobaries a faltar?". Així s'anuncia el programa de televisió El contenedor, que molt aviat s'emetrà a Antena3, i que deixa totalment nus els seus participants.De les quatre cases que hi prenen part, n'hi ha una de Sabadell, formada per una parella. Són la Lídia, una professora i propietària d'una escolà d'anglès, i el Dani, empresari . Ambdós es consideren consumistes i han participat en "aquesta experiència única", tal com subratlla el programa.La trama de El contenedor és que durant deu dies s'hauran de desfer de totes les possessions, fins i tot de la roba que duen posada. Tot plegat quedarà emmagatzemat en un gran contenidor, ubicat a un quilòmetre, i cada dia podran recuperar una cosa per persona.Les principals normes són que no poden comprar res, excepte menjar i beguda, i a les llars no pot entrar res que no provingui d'aquests contenidors. Sí poden demanar ajuda i han de fer vida normal durant aquest temps, és a dir, anar a treballar, a la universitat i allò que es dediquin en el seu dia a dia els participants.Amb aquests paràmetres, l'espai televisiu pretén mostrar que traient-se de sobre tot el material que els envolta s'adonaran de qui són i el que necessiten per ser feliços.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)