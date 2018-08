Rivera acusa Torra d'utilitzar els Mossos com a «policia política»

Torra usa a los mossos como policía política: ordena que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio público y persigan a quienes la retiran, el mundo al revés. El pacto de Sánchez con los supremacistas debilita aún más al Estado en Cataluña, se equivoca de aliados. pic.twitter.com/zEv7M16Z1k — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 19 d’agost de 2018

El president de Cs, Albert Rivera, ha acusat el president del Govern, Quim Torra, d'utilitzar els Mossos d'Esquadra com a "policia política", després que la nit de dijous a divendres van identificar 14 persones per retirar llaços grocs a la Ribera d'Ebre , entre els quals hi hauria un guàrdia civil.Torra "ordena que protegeixin la simbologia separatista il·legal a l'espai públic i persegueixin els que la retiren, el món al revés", ha piulat al seu compte de Twitter. Rivera ha aprofitat per apuntar cap al president del govern espanyol: "El pacte de Sánchez amb els supremacistes debilita encara més l'Estat a Catalunya, s'equivoca d'aliats", ha etzibat.Per la seva banda, el portaveu de Cs a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha assegurat que Torra ha "començat a complir les seves amenaces atacant als més dèbils", que, a parer seu, són "els ciutadans que retiren simbologia separatista dels carrers". Per Aguado els individus que retiraven els llaços grocs acataven i complien "la llei i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que exigeix la neutralitat dels espais públics a tot Catalunya", cosa que, segons ell, "no fa el govern de Sánchez".El portaveu de Cs ha criticat, en referència a Torra, que "alguns no han pogut ni donar 24 hores de treva per respecte a les víctimes i han aprofitat la situació per fer política i comportar-se de manera indigna".Segons Aguado, "el procés s'està rearmant, i qui no ho vulgui veure és que està cec", ha dit en referència al govern de Sánchez. "Volen atacar directament a l'estat espanyol i hi estan en joc els drets no només dels catalans, sinó de tots els espanyols", ha advertit.

