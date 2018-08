Driss Oukabir, dies abans del 17-A: «Cristià de merda, et tiraré als cocodrils»

Driss Oukabir, a la presó per la seva presumpta participació en els atacs d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, va qualificar de "cristià de merda" i va amenaçar de tirar els seus trossos "als cocodrils" a un internauta que va coincidir amb ell en un fòrum a Facebook onze dies abans de la perpetració dels atacs, segons va advertir a la policia aquesta persona després de fer-se públiques les fotografies dels presumptes membres de la cèl·lula.Així consta en el sumari de la causa, en la qual la policia demana considerar testimoni protegit l'internauta, que va acudir espantat a les autoritats després de comprovar que un tal 'Driss Soprano', amb el qual havia discutit a la xarxa social, era en realitat un dels terroristes de Barcelona i Cambrils. El 18 d'agost tots els missatges amenaçadors havien estat esborrats.Aquesta dada evidencia el caràcter violent d'Oukabir -el germà del qual Moussa va ser un dels cinc membres de la cèl·lula terrorista abatuts a Cambrils- i que abans dels fets havia estat jutjat per maltractar la seva xicota.L'anàlisi del seu telèfon mòbil va evidenciar, a més, els missatges amenaçadors que Oukabir va enviar a la seva xicota durant els quatre mesos previs als atemptats, dient-li que li "arrencaria les orelles amb alicates" i que acabaria al cementiri i ell a la presó perquè "no hi ha un altre camí".Segons l'atestat policial, l'internauta va assenyalar a la seva declaració que solia participar activament en un fòrum de Facebook anomenat "lapaginademohamedennouassi". Durant un debat amb un tal Oukabir Soprano el 6 d'agost de l'any passat aquest li va etzibar: "Cristià de merda, calla que tu no pots parlar de l'Islam". Posteriorment, el tal Driss va passar a les amenaces amb frases com "...et destrossaré i els teus trossos els tiraré als cocodrils".Oukabir s'identificava a la seva pàgina de Facebook com una persona que vivia a Ripoll i que provenia de Marsella. Arran de l'atemptat de la Rambla, l'internauta va reconèixer l'internauta que l'havia insultat i amenaçat com un dels terroristes detinguts a causa de les innombrables imatges que sortien publicades en els mitjans de comunicació.En tornar a entrar a la pàgina va comprovar que tots els comentaris del tal Soprano havien desaparegut o estat esborrats. A més, Oukabir, estant ja a la presó preventiva pels atemptats, va ser condemnat el passat 28 de març a sis mesos de presó i a no poder apropar-se a la noia per uns fets ocorreguts mesos abans de la massacre, el gener de 2017, quan va agafar amb força el cabell de la seva parella i la va arrossegar per l'escala de l'edifici on convivien. La dona va negar els fets durant el judici, encara que dues veïnes ho van corroborar.

