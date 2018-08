​Els grafiters es fan amos del metro

Un grup de grafiters pinta un metro

Els grafiters actuen amb previsió: arriben a robar claus del metro, emissores per escoltar què diuen els treballadors i plànols

EPISODIS QUE HAN ACABAT AMB UN METRO PINTAT

"Quan és gent encaputxada, amb una barra de ferro, que utilitza la violència, l'últim que et ve al cap és que és un artista", sosté TMB

"En el millor els casos acaba en judici, però si el jutjat entén que no té naturalesa penal ho arxiva", remarca l'empresa

Superfície pintada equivalent a la gespa de cinc Camp Nou Els grafitis estan presents a totes les grans ciutats, i un dels àmbits on més proliferen és en el ferroviari. Només cal fixar-se en Rodalies, per exemple. Alguns trens circulen pintats i la futura estació de la Sagrera és plena de grafitis. Però el metro està entre els objectius principals, i és que, a més de ser un indret que es presta a l'acció pels túnels subterranis, acapara el 40% de la mobilitat metropolitana.



TMB calcula que la factura anual de les pintades és de 10 milions d'euros anuals. Aquí s'hi inclou la neteja dels trens, però també el repintat dels combois –cal fer-ho quan ja s'hi han fet cinc o sis grafitis-, la reparació de danys –com els vidres trencats per pedres o la reparació d'entrades forçades del suburbà-, l'assessoria jurídica, les jornades de baixa dels treballadors i el servei que no es presta.



L'any passat es van netejar 34.378 metres quadrats de grafitis el metro, el que equivaldria a la superfície de la gespa de cinc estadis com el Camp Nou del Barça. En total es van veure afectats 1.318 vagons. L'impacte no es limita aquí, i per als usuaris del metro també té una afectació. En concret, entre el gener i l'abril d'aquest any, la presència de persones a les vies –gairebé sempre amb la intenció de pintar- ha comportat 260 minuts d'aturades del servei.

Un tren amb els vidres trencats per l'actuació d'uns grafiters. Foto: TMB

A cops de pedra contra un metro ple de treballadors del suburbà. Així va actuar un grup de grafiters el primer cap de setmana d'aquest maig a Barcelona per aturar un comboi a l'estació de plaça Catalunya amb la finalitat de pintar-lo. És un dels incidents més recents que han transcendit, però no és un fet aïllat. Des de la tardor els grafiters han optat per un nou modus operandi. Ja no dubten a encarar-se contra el personal de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) o els passatgers, segons la companyia, la qual defensa que no es tracta d'art urbà, sinó d'accions vandàliques que sovint queden impunes.El fenomen genera preocupació a TMB perquè és molt mutant. "Abans sortien corrents, i ara planten cara", explica ael responsable de seguretat i protecció civil del metro, Ricardo Ortega. L'empresa estima que n'hi ha un miler, i ha constatat que utilitzen tota mena d'estratègies per accedir al metro i pintar els trens. A vegades només els cal caminar pels túnels, però en d'altres empren fins i tot serres radials per obrir reixes i altres proteccions de la xarxa, fer butrons, i desplaçar-se per pous de ventilació o despenjar-se amb cordes uns metres fins a on estan els combois.I, un cop allà, poden amenaçar amb "barres de ferro, buidar extintors, utilitzar esprais de pebre o tirar pedres" a qui se'ls acosti, relata Ortega, que ressalta que els grups arriben a estar formats per entre 20 i 30 persones. Aquestes accions no sorgeixen espontàniament. Els grafiters actuen amb previsió. A vegades s'endinsen als túnels simplement per fer visites exploratòries. "En alguns casos s'han robat jocs de claus per fer còpies, emissores per escoltar el que es diuen entre treballadors i plànols" interns, assegura Francisco Sánchez, el responsable del Centre de Control de Metro.Ara els grafiters es posen davant trens en marxa per aturar-los i pintar-los, com el cap de setmana passat a plaça Catalunya. Van actuar una vegada s'havia tancat el servei contra el denominat tren escombra, que recull els treballadors del metro una vegada han finalitzat la jornada laboral. Els vídeos penjats per comptes vinculats als empleats del transport públic barceloní mostraven els nervis que van patir. Després d'experiències com aquestes, alguns han d'agafar uns dies de baixa. Per a Ortega, ja no són grafiters els responsables d'aquestes accions, sinó de "vàndals, delinqüents amb totes les seves lletres".A continuació, un vídeo dels treballadors de TMB sobre els fets del darrer cap de setmana:Alguns vídeos més que mostren com actuen els grafiters, i que solen penjar ells mateixos:Ortega considera que ja no es tracta d'"alimentar l'ego" amb una pintada, sinó de buscar situacions d'alta adrenalina. Un cop accedeixen al metro, és com si entressin a una nova dimensió. "Estan en una escape room, en un videojoc", sosté Sánchez, el qual assevera que ho pengen a les xarxes socials per exhibir que ho han aconseguit, i no per demostrar com ha quedat. Es tracta d'una espècie d'elit dins del món del grafiti que pensen que els de carrer no són prou valents. Normalment són majors d'edat, i fins i tot la ciutat rep turisme de grafiters, molt d'ells europeus, que acudeixen a pintar amb els oriünds.El fenomen s'ha multiplicat en els últims anys. Amb la crisi, el metro també va patir retallades, i això va contribuir a fer que es disparessin les intrusions a la xarxa que acabaven amb algun metro pintat. Entre el 2004 i el 2009 rarament van superar les 200 anuals, però des de llavors la tendència va anar en augment fins a les 852 del 2015, acostant-se a les tres al dia de mitjana. Amb la reversió dels ajustos pressupostaris es va aconseguir contenir el fenomen a partir del 2016, i rebaixar els incidents anuals a uns 500, però des de la passada tardor ha adquirit una nova dimensió.Segons les darreres dades de TMB, entre el gener i l'abril d'enguany els grafiters ja han realitzat 214 incursions al metro que han acabat amb pintades als vagons. La xifra és semblant a la dels últims quatre mesos del 2017, però un 38% superior a la dels primers quatre mesos de l'any passat. El desembre passat i l'abril d'enguany han estat els mesos amb més entrades al metro per fer pintades des del gener del 2016. Han estat 68 cada mes, o sigui una mitjana de més de tres al dia.Només cal remetre's als fets que han succeït aquest mateix divendres per fer-se'n una idea de la dimensió del fenomen. De matinada, diversos grups han pintat quatre trens de la línia 3 (la verda) i un de la 5 (la blava) que no s'han pogut substituir per iniciar el servei, de manera que ha començat amb menys combois de l'habitual, relaten des de TMB. Més tard set persones han acudit al dipòsit de la línia 5 on s'estava netejant el tren pintat amb la intenció de fotografiar-lo i gravar-lo per difondre-ho a través de les xarxes socials.En el dipòsit han arribat a llençar pedres contra els treballadors del túnel de rentat i els vigilants de seguretat, un dels quals ha resultat ferit lleu, agreguen des de l'empresa, que defineix reiteradament com a vàndals els causants d'incidents com aquests. "Quan és gent encaputxada, amb la cara tapada, amb una barra de ferro, que utilitza la violència, l'últim que et ve al cap és que és un artista", sosté el responsable de seguretat i protecció civil del metro.Més vídeos sobre el modus operandi dels grafiters:Per a TMB, les solucions al fenomen són complexes. "No tenim eines per poder-ho solucionar", lamenta Ortega, i reitera la petició que la companyia ja fa mesos que té sobre la taula, i que ha expressat la mateixa regidora de Mobilitat i presidenta de la companyia, Mercedes Vidal : cal endurir les penes contra els grafiters. Dit d'una altra manera, abordar una reforma del Codi Penal perquè no passi el mateix que fins ara. A vegades hi ha detinguts , però no sempre té més recorregut. "En el millor els casos acaba en judici, però si el jutjat entén que no té naturalesa penal ho arxiva", concreta el responsable de seguretat del metro.Amb la desaparició de les faltes de l'última reforma del Codi Penal del 2015, pintar un vagó de metro ha passat a ser una infracció administrativa. Només si es produeixen danys contra el servei o les persones es pot mirar cap a la via penal, però TMB també reclama que es tingui en compte que els grafiters són multireincidents. I les peticions no acaben aquí. També reclama impulsar l'educació dels més petits, i evitar situacions com una joguina que es va vendre aquest Nadal on apareixia un vagó ferroviari pintat de grafitis. L'Observatori del Civisme, un lobby d'operadors ferroviaris, va aconseguir que se'n retiressin algunes unitats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)