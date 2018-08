VÍDEO Cuevillas i Rahola revelen com serà la «tardor calenta» a Catalunya

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, i l'escriptora Pilar Rahola, van oferir una conferència a Bellcaire d'Empordà (el Baix Empordà) on van desgranar alguns dels capítols que tindrà "la nova temporada" del procés.El primer en parlar és Alonso-Cuevillas, que assegura que la nova etapa serà com una "sèrie breu" i que "la temporada ve forta i acaba bé". Tot seguit, fa una crida a la participació a la manifestació de l'11 de setembre per "rebentar la Diagonal" i destaca sobretot la conferència que el president de la Generalitat, Quim Torra, farà el 4 de setembre. Aquesta "marcarà el perfil alt de la temporada.: que anem a per totes és el resum”, apunta l'advocat, tot desgranant les dates assenyalades per noves mobilitzacions: 16 i 20 de setembre i l'1 d'octubre, que "hem de tornar al lloc del crim, als col·legis”, on creu que "passaran coses".Tirant d’humor, Cuevillas també parla de la importància de les municipals i de les europees i apunta que, si la població es manté optimista, “amb una mica de sort no caldrà una tercera temporada”. Aquestes paraules fan arrencar un aplaudiment entre els assistents.Llavors és el torn de Pilar Rahola, que insisteix en la participació de tothom. “Us necessitarem perquè això va de veritat”, assegura, i anuncia que es prepara “una tardor molt calenta, molt potent, perquè haurem de demostrar que tot el que han fet no ha servit per a res”. A continuació, l’escriptora i periodista dona més detalls sobre la conferència de Torra: “Aquest Govern de la Generalitat ha de ser el Govern que creï un segon moment republicà a Catalunya”.“L’1 d’octubre és un dia molt important. No sabem exactament què passarà, si ocuparem el país, si l’aturarem… però l’hem de fer grossa”, alerta Rahola, tot explicant que Puigdemont estarà molt actiu per Europa. Finalment, ho remata tot dient que "l’Estat està ferit pel desprestigi de la imatge internacional", el sistema judicial, el despertar del feixisme i la radicalització dels dos principals partits de la dreta, entre altres.

