Espadaler acusa Torra d'optar per la radicalitat i no pel diàleg

Espadaler ha considerat que Torra, amb les seves paraules a Lledoners, ha renunciat "a ser el president de tots els catalans" i “se situa a les antípodes del bon govern que necessita Catalunya”.



Tot i això, no ha volgut opinar sobre la tensa conversa a Cambrils entre el líder del PP a Catalunya, Xavier Albiol, i Torra. "No volem entrar en bregues entre partits", ha afegit.

El secretari general d'Units per Avançar i diputat del PSC-Units al Parlament, Ramon Espadaler, ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, d'haver optat per la "radicalitat en lloc del diàleg".Segons Espadaler, quan Torra, en l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A a Lledoners, va dir "nosaltres no ens hem de defensar-se de res" sinó que "hem d'atacar aquest estat espanyol injust" s'ha decantat "per la radicalitat i la ruptura i no és el que necessitem com a catalans".A parer seu, amb aquesta afirmació "està erosionant les nostres institucions d'autogovern" i posa el Govern "en mans de la CUP i ja hem vist el que això comporta".

