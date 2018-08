La policia francesa arrenca una pancarta pels presos polítics sobre un pont de l'autopista

La policia francesa ha arrencat una pancarta que demanava la llibertat pels presos polítics sobre un pont de l'autopista entre Pollestres i Cànoes, a la Catalunya Nord. Segons informa Llibertat.cat , un grup d'entre 15 i 20 persones hauria col·locat una lona, fet que han repetit cada dissabte, fins que una patrulla de gendarmes els hauria increpat.Segons explica el mitjà, una patrulla s'ha aturat davant la concentració d'activistes i ha demanat per un responsable. Els policies han adduit que "no tenien autorització" per manifestar-se i els han contestat "que no cal demanar autorització per fer el que estaven fent". Una nova patrulla s'hi ha acostat i el to ha augmentat. Finalment, un policia ha agafat una estelada i l'ha trencada pel pal i ha arrencat la pancarta de sobre el pont.

