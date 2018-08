L'Ajuntament de Barcelona engega la quarta fase de remodelació del Bon Pastor

L'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de Barcelona ha iniciat les obres de construcció de cinc blocs de pisos, amb un total de 244 habitatges, al barri de les "cases barates" del Bon Pastor. Als nous habitatges s'hi traslladaran les darreres famílies afectades pel procés de remodelació del barri. Els nous inquilins podran optar per ser propietaris d'un habitatge de protecció oficial o llogateres.Els immobles que quedin buits s'afegiran al parc públic per al lloguer, al qual podran accedir a una part de manera prioritària els veïns i les veïnes empadronats en l'entorn més proper. Els nous blocs de pisos formen part de la quarta fase de remodelació de Bon Pastor i comptaran amb un pressupost de 32 milions d'euros. Es preveu que estiguin enllestits durant el primer trimestre de 2021.En la redacció del projecte hi ha participat cinc col·lectius d'arquitectes, cadascun dels quals es farà càrrec d'un dels blocs. Tocant al carrer de Sant Adrià, entre Isona i Tallada, es construirà un edifici de 54 pisos i 55 aparcaments. Serà de planta baixa més 4 amb un total 8.084,30 metres quadrats construïts. Es tracta d'un edifici amb habitatges d'una, dues o tres habitacions i amb terrasses.A la mateixa zona, entre els carrers Salomó i Isona, s'aixecarà un bloc amb 42 habitatges. En aquest cas es tracta d'un bloc de planta baixa més 6, amb dues plantes al soterrani en les quals s'ubicaran 70 places de pàrquing. En aquest edifici, amb 6.643,60 metres quadrats construïts, hi haurà habitatges de dues i tres habitacions.Entre els carrers Biosca i Claramunt es construirà un bloc de 38 habitatges, amb 38 places d'aparcament, i un total 5.501,08 metres quadrats construïts. Serà un edifici d'habitatges de planta baixa més cinc, amb pisos de dues i tres habitacions.A les proximitats, entre els carrers Biosca i Salomó, el bloc que es construirà comptarà amb 60 habitatges i 87 places d'aparcament. Serà de planta baixa més cinc, amb 10.846,52 metres quadrats construïts. Els pisos disposaran de dues, tres o quatre habitacions, i terrassa.Finalment, entre els carrers Salomó i Novelles, l'edifici inclourà 50 habitatges i un soterrani de dues plantes en les quals s'ubicaran un total de 84 places d'aparcament. Es tracta d'un edifici amb 8.757,56 metres quadrats construïts, de planta baixa més sis, en el qual hi haurà pisos de dues, tres i quatre habitacions.La remodelació del barri de les "cases barates" del Bon Pastor que està duent a terme l'IMHAB consta de 5 fases, de les quals tres ja han estat completades. La primera fase, de fet, va acabar l'any 2006, quan es van lliurar els primers 152 nous pisos. La segona fase es va lliurar l'any 2010, en aquesta ocasió van ser 190 pisos més. La tercera fase, amb 167 habitatges, es va lliurar el març del 2017. Resta, doncs, la construcció de la darrera fase destinada al reallotjament dels afectats, que són aquests 244 nous pisos que, si les obres es desenvolupen amb el calendari previst, es podran lliurar al llarg del primer semestre de 2021. Encara és prevista una cinquena fase d'habitatge públic, que inclou 4 edificis més.En total al barri del Bon Pastor s'hauran construït un total de 754 pisos de diferents tipologies pels afectats urbanístics. A més a més, hi ha d'altres pisos que s'edificaran en el marc de la remodelació del barri i que no es destinaran als afectats però sí que contribuiran a incrementar el parc públic d'habitatge de la ciutat.El pla de remodelació del barri del Bon Pastor s'ha caracteritzat al llarg de la seva història per ser un pla molt participat pel veïnat de les antigues "cases barates". El 1998 es va constituir una comissió de seguiment d'afectats i afectades que ha anat actuant d'interlocutora entre les veïnes i els veïns afectats i les administracions, i també es va obrir una oficina d'informació i es va posar en marxa un Pla d'Acompanyament.En el cas de l'espai públic resultant de l'execució de la quarta fase, s'urbanitzarà i es preveu que aquesta obra acabarà al mateix temps que els habitatges. A partir d'uns estudis previs presentats al mes de juny passat a les entitats, aquestes podran participar per definir el projecte d'urbanització.

