Vessen 100 litres d'àcid clorhídric d'un camió al polígon El Segre de Lleida

Una fuita de 100 litres d'àcid clorhídric en la cisterna d'un camió aquesta matinada al carrer Enginyer Mias del polígon industrial El Segre, a Lleida, ha obligat a desallotjar una discoteca amb zona a l'aire lliure i a confinar un restaurant obert 24 hores.El vessament, produït per una esquerda en una cisterna de 25.000 litres, ha mobilitzat 6 dotacions de Bombers que han donat suport als operaris de l'empresa per contenir la fuita. La fuga s'ha contingut amb sepiolita i s'han taponat els embornals. Després de controlar-ho, s'ha fet un transvasament amb una motobomba de l'empresa. L'incident no ha provocat cap ferit.Protecció Civil ha activat el Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) en fase d'alerta des de les 4 de la matinada i fins les 9 del matí, quan s'ha comprovat que no hi havia cap risc.

