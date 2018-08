VÍDEO «Relato de lo inexistente»: el documental del TeleSur sobre «la violència» del procés

El próximo sábado 18 publicamos en @teleSURtv un reportaje sobre cómo, en la judicialización del proceso, se construyeron los tipos penales basados en un relato de violencia. Con @DavidBondia @estherveraARA @CampsCalvet @jordiborras y Eulogi Broto. #relatodeloinexistente pic.twitter.com/2kUSZhM5oA — Joan Ortiz i Serra (@JoanteleSUR) 12 d’agost de 2018

La cadena llatinoamericana TeleSur ha emès el documental Relato de lo inexistente sobre el procés català i la demanda d'independència dels ciutadans de Catalunya. Durant els 26 minuts de durada, també intenta explicar la suposada violència que ha portat part dels dirigents polítics catalans a la presó o a l'exili.A banda, també fa un retrat de com la premsa i mitjans espanyols han forçat la màquina per crear un relat de violència. D'aquesta manera, el document exposa com es creen els tipus penals basant-se en fets, presumptament, que no han existit com la violència.Compta amb diversos testimonis catalans, tant periodistes, polítics com personalitats civils. Això sí, la carn a la graella la posen les imatges de les càrregues policials de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil.TeleSur emetrà el documental en set països llatinoamericans a través de la seva cadena Internacional, ja que la mateixa cadena està regentada per cinc governs (Cuba, Bolívia, Veneçuela, Uruguai i Nicaragua), amb una cobertura a gairebé tots els països del continent més de parla hispana.La corresponsalia de TeleSur a Barcelona està activa des del setembre de 2014 i els responsables del reportatge han estat el Carlos Collazos i el Joan Ortiz Serra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)