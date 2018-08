Una de les veus de «Bola de Drac»: «El doblatge fa més pel català que totes les campanyes institucionals»

"València era l'única regió europea amb llengua pròpia sense mitjans de comunicació públics"

Francesc Fenollosa i Ten va posar la veu en valencià del personatge el Geni Tortuga -conegut a Catalunya com a Follet Tortuga- de Bola de Drac. Com molts companys del sector, arran de les retallades dels governs del Partit Popular a la Comunitat Valenciana i el tancament de Canal9, es van veure obligats a reconduir la seva carrera professional. Fenollosa imparteix actualment tallers de doblatge arreu dels Països Catalans, també a les jornades que se celebren a Prada de Conflent en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu.Remarca ala importància del doblatge per a la llengua. Explica que l'arribada de Bola de Drac va provocar un "esclafit" que va marcar tota una generació, i el fet que ho fes en català, va significar un impuls de l'ús social del català arreu dels Països Catalans. Posa d'exemple el cas de la sèrie de manga per explicar el poder que té el doblatge, molt més, assegura Fenollosa, del que tenen les campanyes institucionals que volen fomentar l'ús del català.- Els catalanoparlants d'arreu del territori hem de poder escoltar cinema en català, estigui produït a Catalunya, per tant en Versió Original, o arreu, per tant doblat.- Una cosa no treu l'altra, hem de poder escollir entre llegir o escoltar el cinema en la nostra llengua. Això, avui, és tècnicament possible.- Ho ha de ser. Què volem? Tenir llengua o no tenir-ne? La volem tenir només escrita? O també oral? Apostem pel català al 50% o al 100%?- La Generalitat de Catalunya ja els fa, la Generalitat valenciana fa el que pot. Sort del govern actual del botànic, que cada cop està apostant més per la televisió autonòmica. Han creat Apunt mèdia, amb televisió i ràdio. Érem l'única regió europea amb llengua pròpia sense mitjans de comunicació públics.- La primera víctima de la gran retallada del govern del PP va ser el doblatge en valencià, va reduir el 70% dels recursos. I després va tancar la televisió, això ens va condemnar a mort. Vam passar de tenir catorze estudis de doblatge a quatre, que només els feien en castellà.- Bé, abans era més fàcil que ara. Jo em vaig haver de reinventar.- Dedicar-me a fer tallers de doblatge arreu dels Països Catalans. I ara visc exclusivament això.- Home! La marca de la casa és el Geni Tortuga, que és la versió valenciana del Fullet Tortuga.- Va significar un esclafit molt gran. Va fer més per l'ús social del català que totes les campanyes institucionals a favor de la llengua del moment. Hi havia molta gent castellanoparlant que va aprendre el valencià gràcies a Bola de Drac. Va tenir tant d'èxit, que hi ha un club de fans que demana a Canal9 que torni a emetre Bola de Drac en valencià, ja!- Exacte, fins i tot gent de Múrcia va aprendre el valencià. Va ser un fenomen sociolingüístic espectacular. Aquest és el poder del doblatge en català, la ficció crea situacions que faciliten l'aprenentatge de llengua.- He estat a gairebé a totes les comarques valencianes, del Principat me'n falten més. He estat a comarques de l'interior, Andorra, a la Catalunya Nord, a l'Empordà, etc.- No els preparo professionalment, no és l'objectiu dels tallers. Hi participen persones de totes les edats, des de nens de tres anys fins a senyors de 95. L'altre dia en vaig fer un que van participar quatre generacions de la mateixa família. Ens ho passem molt bé, i és una manera també de perdre la por a parlar en públic.- Nosaltres no som excloents, hem arribat a fer doblatges en vietnamita. Tothom qui vingui pot fer el doblatge amb la llengua que vulgui.

