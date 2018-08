Les obres del Firal d'Olot treuen a la llum restes de l'antic volcà del Puig del Roser

Les obres del Firal d'Olot, l'obra municipal més important d'aquesta legislatura, han permès treure a la llum el passat volcànic de la trama urbana d'aquesta ciutat. El material que ha aparegut a les rases que es van fer fa uns mesos en aquest passeig aporten informació molt valuosa sobre el volcà que hi va haver al Puig del Roser, on actualment hi ha la plaça de Braus i més a sota, els jutjats.L'any 2015 es va confirmar la seva presència però aquests darrers treballs han permès constatar que l'erupció va ser poc explosiva per la poca presència de cendres i s'ha pogut delimitar la seva dimensió. Es creu que el con volcànic podria fer 1 quilòmetre de perímetre. I entre les roques volcàniques que han aparegut a uns cinc metres de profunditat, una peça excepcional: un fragment de colada de lava molt fluïda de color bordeus que s'ha extret per a la seva conservació.Les obres a la via pública són una molèstia per als veïns però també una oportunitat per "excavar" el passat dels pobles i ciutats. Això és el que ha passat amb les obres del Firal d'Olot. Les rases que es van obrir de més de cinc metres de profunditat han permès treure a la llum informació molt valuosa sobre el passat volcànic de la ciutat. Concretament, han aparegut colades, escòria, blocs i bombes que formaven part del con volcànic del Puig del Roser.La descoberta d'aquest antic volcà a aquesta zona es va poder documentar per primer cop el 2016 amb les obres dels nous jutjats però ara s'ha pogut complementar amb informació molt rellevant, com ara les seves dimensions. Segons explica el geòleg i assessor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Llorenç Planagumà, el con volcànic podria fer 1 quilòmetre de perímetre, anant des de la plaça de braus (que seria la part més alta) i estenent-se fins al Firal, l'Ajuntament i en direcció al camp de futbol. L'alçada és una dada que es desconeix així com la data en què es va formar.Les rases també han deixat al descobert una part important de "l'estratificació" de l'erupció. "Veiem que tenia una activitat estromboliana, generant bombes, blocs i gredes que han quedat dipositades de forma heterogènia; també es veu que va ser poc explosiu, perquè no hi ha indicis de moltes cendres acumulades de manera que l'explosivitat del con era baixa".A la zona del passeig, també s'ha localitzat una petita colada de lava molt fluïda, gens habitual a la zona i que científicament es denomina 'pahoehoe'. Se n'havia trobat alguna de similar a la zona de Batet (Garrotxa) però cap estava tan ben conservada com aquesta que és "excepcional". Durant les obres al firal se'n va poder agafar una mostra. Es tracta d'un fragment de roca d'un color bordeus que indica que està molt a prop del volcà.Aquesta roca és una de les mostres que s'han extret a la zona del Firal per poder documentar científicament el passat volcànic de la ciutat. Cada cop que hi ha una obra a la trama urbana i a la zona del Parc Natural de la Zona Volcànica s'agafen mostres i es documenta amb fotografies. Segons Planagumà, "ens interessa anar reconstruint com un puzle les peces geològiques dels antics volcans de la ciutat". I l'entramat urbà és un punt d'interès perquè "Olot no està entre volcans sinó literalment damunt de volcans". En les últimes dècades s'ha avançat però encara queda molt per descobrir. "Devem saber un 50% del passat volcànic d'Olot i encara ens queda l'altra meitat", afirma Planagumà.La recollida de material i tota la documentació és una informació molt valuosa per a futurs estudis. I en el cas de trobar roques excepcionals, com ha passat al Firal, es guarden en un magatzem on es conserven. Actualment hi ha el Museu dels Volcans on es mostren les joies de les col·leccions antigues. Queda pendent un nou espai museístic que l'Ajuntament té en projecte des de fa temps i per al qual s'està buscant finançament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)