Detingut un menor de 17 anys per abusos sexuals a dues nenes d'uns 14 a Alacant

La Fiscalia de Menors investiga una denúncia per abusos sexuals a dues nenes d’uns 14 anys per part d’un noi de 17 que va ser detingut aquest dijous. Els fets haurien tingut lloc aquest dijous, 16 d’agost, a la localitat de Benidoleig (Alacant), on el menor d’edat es trobava de vacances.El sospitós va ser localitzat i detingut en un poble de la província de València pels agents de la Guàrdia Civil, que el van posar a disposició de la Fiscalia de Menors.L’autoritat judicial investiga ara les causes dels suposats abusos per determinar la veracitat de la versió dels denunciants, segons les mateixes fonts.

