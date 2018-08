Greus insults a un golfista català per col·locar una estelada en un campionat a Escòcia

Campeonato internacional de golf en Escocia. Todo el mundo juega bajo la bandera de su país... salvo un papanatas que se pone la estelada.

Bravo por el caballero que coloca ese trapo en su sitio: la basura. pic.twitter.com/jnAbTqbIrH — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 16 d’agost de 2018

Una pregunta. Porque llevamos a eventos internacionales a personas que hacen estás cosas. Prefiero quedar último en cualquier disciplina antes que primero con esta gente. Esas cosas no depende de la federación pertinente? — mario cruz (@mario71cruz) 16 d’agost de 2018

Rocabron. — José Manuel González (@timemaster190) 17 d’agost de 2018

Jajaja, pues nada, que rompa su pasaporte español 🇪🇸, su DNI español 🇪🇸 y que viaje por el mundo con su documentación imaginaria de Cataluña. — Mazo (@Mazo_Golpeando) 17 d’agost de 2018

Campeonato internacional de golf en Escocia.

BUSCANDO UNA SUBESPECIE EN UNA PROVINCIA DE ZARAGOZA.

Oriol Rocabruna no existe ninguna referencia sobre él en internet. Bueno si..., una y es que no pasó el corte en el Campeonato de España de Golf. pic.twitter.com/3bdo2hQfpW — Salvador Saez Pradal (@PradalSaez) 16 d’agost de 2018

El golfista català Oriol Rocabruna va participar aquesta setmana en una competició internacional a Escòcia. A la taula de classificacions de l'Eden Tournament, organitzat pel prestigiós St. Andrews Links, el seu nom anava acompanyat de la bandera espanyola i va optar per canviar-la per una estelada.Aquest gest, evidentment, va causar indignació entre els esportistes espanyols. Un d'ells va denunciar-ho a través del seu compte de Twitter, on va fer un vídeo mostrant l'estelada que Rocabruna havia col·locat."La bogeria independentista arriba fins a Escòcia. Estem jugant un campionat de golf internacional i veiem que aquí un senyor, un tal Oriol Rocabruna, que va i es porta la seva bandera, il·legal, i la posa aquí. És que és impressionant. El que s’ha de fer és treure-la i llençar-la a les escombraries”, apunta.A continuació, desenes d'usuaris de la xarxa social també han criticat l'acció de Rocabruna i han demanat que la federació espanyola no permeti participar "persones que fan aquestes coses". D'altres, aposten perquè viatgi amb un "passaport imaginari" de Catalunya o directament per canviar-li el nom i passi a dir-se "Rocabron".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)