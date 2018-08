Trànsit multiplica els seus «ulls» amb quatre equips mòbils d'alta definició

Podrien confondre's amb el vehicle de 'google maps' per la càmera d'alta definició que porten instal·lada a sobre, però els distingeix el logotip del Servei Català de Trànsit (SCT). Són els equips mòbils d'informació viària, els EMIV, que circulen per les carreteres catalanes per captar possibles incidències i retencions, sobretot els caps de setmana. El SCT disposa d'unes 500 càmeres fixes a la xarxa viària, però necessita poder arribar a tots els quilòmetres de cada carretera si és necessari i és aquí on els quatre EMIV assumeixen un paper fonamental. "Els EMIV ens donen la visió en temps real sobre el funcionament del trànsit, les incidències i les retencions que es produeixen i ens ajuden també a reaccionar més ràpid", destaca la subdirectora general de Gestió del Trànsit, Cristina Pou."Truco de l'EMIV-1. A la B-20, al PK11, hi ha un vehicle avariat al final del carril de desallotjament de l'inici de les obres", comunica el conductor d'un dels quatre equips mòbils d'informació viària. "Avisem ara mateix la Guàrdia Urbana", li respon el cap de sala del Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT). Aquest centre que té com a principals objectius facilitar la mobilitat; informar els usuaris de l'estat del trànsit; gestionar els trams conflictius de la xarxa i millorar la seguretat viària. A la sala principal del CIVICAT, abunden les pantalles, controlades les 24 hores dels 365 dies de l'any pels seus tècnics. Per complir aquestes missions, compten amb, entre altres eines, panells de missatge variable, aparells de comptatge de vehicle i dispositius de càmeres.Trànsit utilitza els EMIV sobretot els caps de setmana, quan la mobilitat és més intensa en algunes carreteres, i els envien en aquells punts on no tenen càmeres fixes o en trams que solen ser molt conflictius. A l'estiu, sobretot circulen per carreteres de la Costa Brava, per exemple a Llagostera, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro, i de la Costa Daurada, com la N-340, entre el Vendrell i Torredembarra. A l'hivern, una de les carreteres que més freqüenten és la C-16, que connecta l'àrea metropolitana de Barcelona amb el Berguedà. L'objectiu és que des del CIVICAT puguin tenir imatges en temps real dels trams on se solen produir retencions i incidències per poder gestionar el trànsit.Per als responsables de Trànsit, els EMIV també són molt valuosos per comprovar l'eficàcia de mesures especials que s'habiliten, per exemple, en operacions especials. Per exemple, quan es munta un carril en direcció contrària amb cons per a les operacions retorn, des del CIVICAT hi envien un EMIV per comprovar com funciona, si els vehicles hi poden circular amb seguretat i quines millores s'hi podrien introduir. També serveixen per comprovar de forma continuada que aquestes mesures es mantinguin en bon estat i, per exemple, que els cons no hagin estat tirats. "Els EMIV ens són molt útils per reaccionar a situacions conflictives de manera ràpida, però també per treballar de forma preventiva", subratlla Pou a l'ACN.El Servei Català de Trànsit també recorre als EMIV per controlar les retencions i afectacions a causa d'obres a la carretera, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona a l'estiu. És el cas de l'EMIV-1 el dia de l'entrevista amb l'ACN, que va circular per la Ronda de Dalt per detectar possibles incidències en el trànsit per les obres a l'altura de la Vall d'Hebron. Una altra de les situacions en què s'utilitzen aquests equips és en esdeveniments multitudinaris que congreguen molts vehicles, com els grans premis de F1 o motocicletes, a Montmeló (Vallès Oriental). En aquests casos, els EMIV es planten en un punt i serveixen com una càmera fixa o bé circulen per la zona i funcionen, com és habitual, com un dispositiu mòbil.La funció dels EMIV és la informació viària i per tant, no tenen com a objectiu ni detectar infraccions ni sancionar. Tot i això, les imatges que capten són enregistrades i, per tant, si fos necessari en cas de trobar-se davant d'accidents o conduccions que atempten contra la seguretat, els responsables de Trànsit podrien recórrer a tota aquesta ingent quantitat d'informació per investigar les causes del sinistre o denunciar el conductor.

