Convoquen una nova tractorada pels presos, ara fins a la presó de Puig de les Basses

Unió de Pagesos, en solidaritat amb l'Associació Catalana de Drets Civils, ha convocat per aquest dimecres una nova tractorada, en aquesta ocasió fins a la presó de Puig de les Basses, que està situada a Figueres i on hi ha reclosa la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa. L'objectiu és reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.La convocatòria és a les 12 h. del matí al pàrquing del centre penitenciari però els vehicles sortiran des del Ripollès, passant per la Garrotxa, Pla de l'Estany, La Selva-Gironès, Baix Empordà i, finalment, Alt Empordà.Una vegada allà, tenen previst realitzar un esmorzar popular.

