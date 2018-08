Veïns de la Barceloneta tallen l'accés al barri per denunciar l'incivisme, la inseguretat i la manca d'higiene

Centenars de veïns s'han manifestat aquest dissabte a la tarda tallant l'accés a la Barceloneta per denunciar l'incivisme, la inseguretat i la manca d'higiene del barri. Denuncien que aquest és "el pitjor estiu des de fa anys" i ho atribueixen a la massificació turística. La protesta ha començat a la plaça de la Barceloneta i ha avançat cap al passeig de Joan de Borbó, on s'ha tallat l'accés al barri.La marxa ha acabat amb un manifest en el qual han reclamat eliminar la venda il·legal, més presència policial i més neteja. Els veïns demanen solucions al govern de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè, segons ells, la situació "ha empitjorat molt" i se senten "abandonats" per l'Ajuntament.

