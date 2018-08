Els Mossos identifiquen un guàrdia civil entre els espanyolistes que s'organitzaven per retirar llaços

ACTUALITZACIÓ. Ahir a la nit els feixistes espanyolistes van fer una visita amb cara tapda a Tivissa, Móra la Nova i Vandellòs com a mínim. No són veïns indignats. La seva organització militar apunta a altres llocs. L'Estat busca guerra per matxacar-nos i fa com a València als 80 pic.twitter.com/FR8471U43l — Jordi Martí Font (@jordimartifont_) 18 d’agost de 2018

Els Mossos han identificat 14 persones i tres vehicles amb mapes, eines i objectes punxants per arrencar símbols sobiranistes com llaços grocs o estelades de diferents municipis. Segons explica el cos policial, aquests individus haurien actuat entre les matinades dels passats dijous i divendres a les zones de Móra d'Ebre i Tivissa.Segons ha informat TV3, un dels identificats seria un agent de la Guàrdia Civil. Interior ha decidit iniciar accions per presumpta "infracció greu de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana". Els podria caure una multa d'entre 601 a 30.000€.El cos policial va requisar tot el material però encara no hi ha cap denúncia presentada i estan pendents d'obrir diligències. El regiror de la CUP a Tarragona, Jordi Martí, va fer una piulada amb els mapes que van trobar els Mossos.Els agents informen que van identificar pals punxants, diversos mocadors i mapes on s'explicaven zones on podien arrencar els símbols sobiranistes.

