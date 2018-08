Desallotjades dues famílies per un incendi en un habitatge a Santa Coloma de Gramenet

Un incendi en un habitatge a Santa Coloma de Gramenet (el Barcelonès) ha obligat a desallotjar dues famílies que de moment no podran tornar a casa seva. Segons els Bombers, els fets han tingut lloc poc abans de les 16.00 hores al número 263 de l'avinguda de la Generalitat, en un immoble de dues plantes on viuen dues famílies.Fins al lloc dels fets s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers que han donat el foc per extingit al cap d'una hora. L'incendi ha cremat la planta baixa de l'immoble, mentre que la primera només ha quedat afectada pel fum. Fins al lloc també s'hi ha desplaçat l'aparellador municipal que, després de fer una inspecció de l'immoble, hi ha detectat un problema estructural. A falta d'una inspecció més exhaustiva, les dues famílies, un total de cinc persones, han tornat a entrar acompanyades dels Bombers per recollir les seves pertinences i, com a mínim durant una nit, no podran dormir a casa.

