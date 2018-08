​Taxistes de Barcelona se sumen als homenatges del 17-A amb una marxa lenta fins a la Rambla

Els taxis, amb noms de les víctimes del 17-A Foto: ACN

Ofrena floral dels taxistes al memorial de les víctimes a la Rambla Foto: ACN

Empieza una semana de sentimientos encontrados, el recuerdo de las víctimas, la rabia y impotencia de la sin razón y el orgullo de los héroes anónimos #NoTenimPor #Barcelona 17A 17:00 Ramblas, Homenaje a los que no están y a los que estuvieron.



Cartel oficial #17AnoTenimPor pic.twitter.com/UWzlyBnyBQ — Elite Taxi Bcn #1Vtc30Taxis (@Elite_TaxiBcn) 12 d’agost de 2018

Taxistes de les cinc associacions professionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’han sumat aquest dissabte als actes d’homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del 17-A.Ho han fet amb una marxa lenta des de la Plaça Urquinaona fins a la Rambla, que ha culminat amb una ofrena floral i parlaments a l’alçada del mosaic de Miró. Una quarantena de taxis han marxat lentament des del punt d’origen amb cartells que recordaven els noms de les víctimes dels atemptats i d’altres que resaven "Ha passat un any. No tenim por".El portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez, ha destacat en declaracions a l’ACN "el compromís" dels taxistes i del conjunt de servidors públics en aquell dia negre. "No ho sabem, però les persones tenim quelcom a dins que ens fa reaccionar en aquestes situacions extremes", ha expressat.A la iniciativa donen suport Élite Taxi, Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (Pak Taxi), Agrupació Taxi Companys (ATC), Anget Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) i l'Associació de Taxistes Llatins Units (TLU). Les mateixes entitats són les que a principis de mes van mantenir més d'una setmana de vaga per exigir que es freni l'expansió dels cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify.

