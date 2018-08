El missatge de Torra a les víctimes: «Si en algun moment els hem fallat, estem a la seva disposició»

"Si en algun moment els hem fallat, estem a la seva disposició". Aquestes han estat les paraules que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut enviar a les víctimes dels atemptats i a les seves famílies. Ho ha dit un cop s'ha donat per acabat l'acte en record a les persones ferides i que van perdre la vida el 17 i 18 d'agost de l'any passat. A més, ha afegit que "el més important per un poble és la seva gent i tenir-ne cura" i ha remarcat que Cambrils va ser (i avui també ho ha sigut) un exemple de "solidaritat, generositat, fraternitat i així és com es fa poble".El president ha volgut sortir al pas de les últimes informacions facilitades per la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT), que assegurava que les víctimes sentien que no havien rebut prou suport i escalf per part de les autoritats polítiques.Torra ha recordat i lloat la tasca feta pels cossos de seguretat, d'emergències i per tots els ciutadans que d'una manera o d'una altra van ajudar en aquells moments tan difícils. Aix`, segons el president de la Generalitat, són "els valors" que fa gran el poble.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)