Defensa obre expedient a cinc militars reservistes per signar un manifest lloant Franco

El ministeri de Defensa ha obert un expedient als 5 militars reservistes i amb vinculació professional amb l'administració, que a finals del mes de juliol van signar un manifest al costat de més d'un centenar de persones, exaltant la figura del militar Francisco Franco.En un comunicat, Defensa ha refermat ''l'absolut compromís'' de tots els integrants de les Forces Armades espanyoles amb la Constitució i els valors que recull. El ministeri recalca que no només es defensen al territori espanyol, sinó també a les missions que desenvolupen a l'estranger en el manteniment de ''la pau i la llibertat''.El departament és taxatiu i assegura que ''no consentirà'' que es posi ''el mínim dubte'' respecte a la defensa dels valors constitucionals.El manifest al qual es refereix el ministeri va ser signat per 181 militars a la reserva i recordava Franco com un ''militar exemplar per a tots els soldats''. La declaració es va publicar a la pàgina web de l'Associació de Militars Espanyols com a conseqüència del que consideren ''permanents atacs a la personal del General Franco des de la seva mort''. Els militars denunciaven que l'esquerra política i els mitjans afins han desencadenat ''una campanya sense mesura i difícilment comprensible'' tret de l'esperit ''visceral de revenja'' per esborrar ''mig segle de la història''.Els signants criticaven les desqualificacions que rep, segons ell, el general Franco, i asseguraven que amb la declaració feien un reconeixement dels serveis ''a la pàtria'' que va portar a terme i a partir dels quals se'ls deu ''la gratitud corresponent'' a la vegada que ''són motiu de respecte'' pels militars que donaven suport al manifest. Per això, també demanaven deixar de banda la ''perversa pretensió'' d'exhumar les restes de Franco i la transformació del Valle de los Caídos, que qualifiquen de ''símbol de la reconciliació''.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)