Puigneró aposta per una «nació digital en forma de república»

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en el marc de les jornades de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, ha explicat l'aposta de la Generalitat per potenciar les infraestructures digitals del país. Ha assegurat en l'acte "Cap a l'Estat virtual" que per autogovernar-se i per ser l'avantguarda dels pròxims temps cal seguir invertint en ciberseguretat i formació digital."Durant el procés hem aconseguit victòries digitals perquè l'Estat espanyol encara funciona amb modes analògics", explica Puigneró, fent especial referència al referèndum de l'1 d'octubre. Ha remarcat, en aquesta línia, la importància d'"ocupar l'espai virtual, ja que el 27-O no vam poder dominar el territori físicament". I ha afegit: "segurament, sense les eines digitals, l'1-O no hauria estat possible".També ha posat en relleu el paper que pot jugar la societat civil, i concretament, el Consell de la República liderat per l'expresident de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont. Ha connectat aquesta estructura amb els ateneus i la mancomunitat que es va crear en el segle passat, i les ha posat d'exemple de supervivència d'autogovern. Puigneró també té la vista posada en la república d'Estònia, que per tal d'evitar una altra invasió russa ha potenciat estructures digitals estratègiques per no perdre la sobirania.Si els països que van fer la Revolució Industrial van liderar la geopolítica mundial durant els dos següents segles i van situar-se a l'avantguarda en tots els àmbits, també en el de la cultura, qui vulgui estar al davant dels pròxims cent anys, ha assegurat Puigneró, ha d'apostar per potenciar les infraestructures digitals. És en aquest sentit, que la Generalitat veu la revolució digital com una oportunitat i li ha dedicat un departament i cada any hi destina més inversions.També ha participat en la xerrada el director del Centre de Recerques i Estudis Catalans (CREC), Joan Becat, i el director de TV3, Vicent Sanchis, que ha posat en qüestió el títol de la xerrada. Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, la paraula "virtual" es refereix a una cosa que no és real o que imita la realitat. Per tant, ha puntualitzat el director de TV3, caldria parlar del món digital -que és una irrupció tecnològica com ho va ser la impremta o la ràdio en el seu moment- per no aconseguir una república virtual, sinó real.

