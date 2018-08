El Festival de Peralada tanca la 32a edició amb 26.500 espectadors

El Festival de Peralada (Alt Empordà) ha tancat la 32a edició amb 26.500 espectadors i una ocupació mitjana del 92% als espectacles. El seu director, Oriol Aguilà, ha afirmat que clouen amb una "satisfacció important" i amb el convenciment d'haver fet un "gran festival". "Era una programació molt ambiciosa, amb moltes noves produccions i una clara aposta per la nova creació, tant amb artistes consagrats com amb nous talents", ha detallat.El segell de la casa són les produccions en lírica i dansa. "Hem tingut quatre títols operístics i quatre de dansa que han vist la llum amb nivells d'excel·lència molt alts", ha exposat Aguilà. La pròxima cita del festival serà a Oman de la mà de la Madama Butterfly en corproducció amb la Deutsche Oper Am Rhein que es va veure l'any passat a Peralada. Serà, a més, la primera incursió del festival al continent asiàtic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)