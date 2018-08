Cambrils ret homenatge a les víctimes: «Aquells que ens volen atemorits, ens trobaran units»

"Aquells que ens volen atemorits, ens trobaran units". Aquest ha estat el missatge que ha transmès l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, durant el seu parlament en l'acte per homenatjar les víctimes dels atemptats de Barcelona i de la matinada del 18 d'agost al municipi del Baix Camp.Les paraules de Mendoza han estat les úniques que s'han escoltat abans que diferents representants polítics hagin descobert el Memorial per la Pau, instal·lat al passeig marítim, davant del Club Nàutic, lloc on van passar els fets. L'alcaldessa també ha volgut remarcar la feina dels cossos de seguretat i d'emergències i en especial a la tasca del que fou Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i també de l'exconseller Joaquim Forn, empresonat a Lledoners. Aquest recordatori ha provocat els aplaudiments dels centenars de persones que han presenciat l'acte commemoratiu."El Cant dels Ocells" i "Imagine", de John Lennon, han estat la banda sonora d'un acte que auster i curt. La jornada s'ha allargat pel protagonisme que han volgut prendre alguns dels partits polítics que han participat en aquest record a les víctimes.

