S'eleven a 41 les persones mortes en l'esfondrament del pont de Gènova

El balanç de víctimes mortals per l'esfondrament del pont Morandi de Gènova s'eleva a 41 després que els equips d'emergències localitzessin un cotxe amb tres persones entre els blocs de ciment. Alguns mitjans de comunicació, apunten que podria ser un matrimoni i la seva filla de 9 anys, desapareguts des de dimarts, però encara han de ser identificats.Entre la runa però, encara hi ha desapareguts, segons Protecció Civil. Aquest nou balanç arriba el mateix dia en què s'ha celebrat, aquest dissabte, el funeral d'estat per a totes les víctimes amb la presència del president de la República, Sergio Mattarella, i el primer ministre, Giuseppe Conte. El funeral no ha estat exempt de polèmica perquè una vintena de famílies ha decidit no participar-hi i ha preferit una cerimònia privada.Aquest és el moment de l'esfondrament del pont:Els fets es van produir cap a les dotze d'aquest migdia quan es va esfondrar una part del viaducte d'entre 100 i 200 metres de longitud de l'autopista A-10, que connecta la frontera de França amb les principals ciutats del país. El pont afectat, el pont Morandi, té una longitud de 1.182 metres i una altura de 90 metres i es va construir els anys seixanta.Els serveis d'emergències estan treballant a la zona, on hi plou amb intensitat, per poder localitzar les víctimes atrapades entre les runes del pont.

