Mor Kofi Annan, exsecretari general de l'ONU

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ — Kofi Annan (@KofiAnnan) 18 d’agost de 2018

I wish to express my deepest condolences to the family and friends of Mr Kofi Annan. His decease is a great loss for peace and freedom in the world. In Catalonia we will always remember his call for dialogue and negotiation with Spain through @TheElders pic.twitter.com/IW011tOf38 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 18 d’agost de 2018

Kofi Annan, qui va ser secretari general de l'ONU, ha mort aquest dissabte als 80 anys, segons han informat fonts properes al seu entorn al portal de notícies ghanès CNR i ha confirmat la família a través del seu compte oficial de Twitter. Segons aquestes mateixes fonts, Annan va emmalaltir quan tornava de Sud-àfrica, després de ser present en l'acte d'aniversari del naixement de Nelson Mandela. Arran d'això, va haver de ser hospitalitzat a Berna, on finalment ha mort.Figura carismàtica dins l'ONU, va ser el primer home d'origen africà que va dirigir aquest organisme de la diplomàcia mundial. Ho va fer des del 1997 fins al 2006, anys en què va destacar com a enviat especial de l'ONU a Síria, on va centrar tots els esforços per negociar la pau entre els rebels sirians i Bashar al Asad. Després de la feina duta a terme a l'ONU, Annan va continuar treballant per a la pau a través de la presidència de la Kofi Annan Foundation i la presidència de The Elders, el grup fundat per Nelson Mandela. Per la família, Annan era una ''inspiració'' per a joves i grans.El diplomàtic va néixer a Kumasi el 1938 i, arran de la seva tasca, va ser mereixedor del Premi Nobel de la Pau el 2001. Annan sentia una gran responsabilitat envers Àfrica i per això es va comprometre amb el desenvolupament del continent a través d'iniciatives com ara l'Africa Progress Panel i el lideratge de l'Aliança per a la Revolució Verda a l'Àfrica (AGRA).A través de Twitter, el president català a l'exili, Carles Puigdemont, ha fet arribar el seu condol a la família d'Annan i ha lamentat que la seva mort sigui "una gran pèrdua per la pau i la llibertat mundial". "A Catalunya sempre recordarem la seva crida al diàleg i a la negociació amb l'estat espanyol", ha recordat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)