La darrera decisió de Netflix està indignant (i de valent) els usuaris

Allau de crítiques a Netflix en les darreres hores per part de molts usuaris. La plataforma de contingut audiovisual en línia ha rebut les queixes d'un ampli nombre de subscriptors per haver modificat la política d'anuncis en alguns comptes.Netflix ha activat l'aparició d'anuncis al final i a l'inici d'un episodi o pel·lícula. Ho han "denunciat" molts usuaris a través de Twitter o Reddit queixant-se que la plataforma comença a emetre material publicitari en massa.Però això no és tot, a diferència de Youtube on molts anuncis es poden passar amb l'opció "omet la publicitat", en el cas de Netflix, ara per ara, no existeix i l'usuari s'ha d'empassar tot el vídeo. Des de la companyia asseguren que és només una de les moltes proves que cada any fan a tot el món i que no saben si s'acabarà imposant a tots els usuaris.

