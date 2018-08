La gendarmeria francesa truca l'UCE a la cerca de Puigdemont

La gendarmeria francesa ha trucat a l'administració de la Universitat Catalana d'Estiu per concretar si el president de la Generalitat de Catalunya a l'exili, Carles Puigdemont, participarà d'una manera o altra -segurament per vídeo- a les jornades catalanistes que se celebren a Prada Tal com explica el diari ElMón.cat , membres del rectorat asseguren que el cos de seguretat francès ha seguit una pista captada pels seus serveis d'informació. D'aquí han deduït que Puigdemont podria participar en una conferència o ponència a les jornades culturals i polítiques de Prada de Conflent.Puigdemont podria parlar en l'acte titulat "Cap a l'estat virtual?", que protagonitza el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i el director de TV3, Vicent Sanchis. Així i tot, la participació de l'expresident a l'exili no consta en l'agenda oficial de l'UCE.Ahir també es va especular amb la participació de l'exconseller de salut, Toni Comín, en una xerrada de la Cooperativa Catalana de Serveis financers. Finalment, però, "per problemes tècnics" -segons els organitzadors de l'acte- no es va poder contactar amb el líder independentista exiliat a Bèlgica.

