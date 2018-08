Desactivat el pla Inuncat després d'un intens episodi de pluges arreu del país

Protecció Civil ha tancat l'alerta del pla d'emergències per inundacions Inuncat, un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per finalitzat l'episodi de pluges. Segons el SMC el període de més risc d'intensitat ja ha passat i aquest dissabte es preveu una disminució de les pluges. El pla doncs, queda en situació de prealerta perquè es preveuen pluges al Berguedà, Ripollès i la Garrotxa que poden anar acompanyats de tempesta.El telèfon d'emergències 112 ha registrat fins a 881 trucades relacionades amb les pluges. La incidència més greu és la localització del cos sense vida d'un home que possiblement hauria estat arrossegat per l'aigua en intentar creuar la riera de Palau a Terrassa amb el seu vehicle.Les trucades han generat 643 expedients, el 80% dels quals han estat de la comarca del Barcelonès. En un 72% dels casos han estat inundacions. Per comarques, les trucades s'han fet des del Vallès Occidental en 339 dels casos, des del Barcelonès, en 296, des del baix Llobregat en 73, des del Gironès, 54, des del Baix Camp, 32, del Tarragonès 19 i del Vallès Oriental i del Maresme, 10. 8 més s'han fet des de la Selva i el Solsonès. Per municipis, Barcelona, amb 265 i Terrassa, amb 212 són els que han fet més ús del telèfon d'emergències.Els Bombers de la Generalitat van realitzar fins a 390 avisos, 201 dels quals van ser a la regió metropolitana Nord. Terrassa en va fer 83, entre els quals destaca la localització d'un home sense vida a la riera de Rubí. Segons les primeres informacions, l'home, que encara no està identificat, s'hauria vist arrossegat per l'aigua en intentar creuar amb el seu vehicle a la riera de palau a l'alçada de Terrassa.El municipi de Barcelona va desactivar a un quart d'una de la matinada el seu pla en fase d'alerta. Resten activats els plans d'Emergències Municipals en fase d'alerta a Calafell, Sant Quirze del Vallès, Tarragona i Terrassa. En Prealerta roman el municipi d'Abrera. El Parc Fluvial del Besós ha desactivat el seu pla en fase d'alerta i resta en fase de latència.

