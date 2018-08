Denunciats per homicidi imprudent els monitors del nen de 7 anys ofegat a les Borges Blanques

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nen de 8 anys aquest dijous a la piscina del Club de Tennis Borges Blanques, a les Garrigues. Ara per ara, tal com informa TV3 , la policia catalana ha denunciat els dos monitors del nen, un d'ells menor, per un delicte d'homicidi imprudent per omissió.Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzar del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius sanitaris, però, no va poder fer res per salvar la vida del nen. Els Mossos que estudien els fets consideren que els dos monitors no van prestar prou cura en l'activitat aquàtica que dirigien.La investigació continua oberta, mentre que l'informe policial ja està sobre la taula del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)