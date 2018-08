VÍDEO Arrimadas intenta deixar en evidència Torra i acaba fent el ridícul sobre monarquia

"Esta falta de respeto al rey sería impensable en otro país de nuestro entorno. Merkel, Macron, no lo permitirían. Esto no es normal"



Lo tuyo sí que no es normal, @InesArrimadas. ¿En serio has puesto como ejemplos de respeto hacia la monarquía a Alemania y a Francia? ¿En serio? pic.twitter.com/qD5QwfRtGm — Aïda Fadrique ヅ (@Gatadenit) 17 d’agost de 2018

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va carregar amb força aquest divendres contra el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a qui va acusar de faltar el respecte a Felip VI per no haver-lo invitat formalment a l'acte d'homenatge de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, Arrimadas valora que aquesta "falta de respecte" seria "impensable" en qualsevol altre país "del nostre entorn".Ara bé, la xarxa no ha passat per alt -i, de fet, en fa befa- els dos exemples que posa la cap de files de la formació taronja. Arrimadas diu que "Merkel i Macron segur que no acceptarien aquest tipus d'enfrontaments". Molts usuaris han sortit en tromba per recordar a la cap de l'oposició que, precisament, ni França ni Alemanya tenen monarquia.

