Normalitzada la circulació a la R3, alterada durant vuit hores per un despreniment de pedres

La circulació de la línia R3 de Rodalies de Renfe ha quedat normalitzada prop de les vuit del vespre, després que el tram entre Figaró-Montmany (Vallès Oriental) i Sant Martí de Centelles (Osona) hagi estat interromput prop de vuit hores per un despreniment de pedres.Durant el temps en què els combois no han pogut circular per aquest tram del trajecte s'ha establert un servei alternatiu d'autobús. Renfe ha informat que a partir de les vuit els trens han recuperat el seu recorregut habitual i que progressivament s'anirà recuperant l'horari de pas habitual.

