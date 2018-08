Torra, en l'homenatge a Forn a Lledoners: «Catalunya vol pau, vol acollir i vol democràcia»

FOTOS Unes 2.000 persones omplen els entorns de la presó de Lledoners en homenatge a les víctimes del 17-A i per recordar el paper de @quimforn https://t.co/ET5hffkjdE pic.twitter.com/v5CUfBwae2 — NacióPolítica (@naciopolitica) 17 d’agost de 2018

Concentració a Lledoners per l'aniversari del 17-A. Foto: Pere Fontanals

La presó de Lledoners, al Bages, ha tornat a convertir-se en escenari de reivindicacions. Aquesta vegada, però, un simbòlic llaç negre -i no només groc- ha acompanyat els membres dels Comitès en Defensa de la República (CDR), que han envoltat aquest emplaçament on, actualment, resten en presó provisional Quim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.El record de l'atemptat que va colpir Catalunya el passat 17 d'agost del 2017 -amb 16 morts i més d'un centenar de ferits a Barcelona, Cambrils i Alcanar- ha acompanyat, des dels afores de la presó, les nombroses banderes estelades que habitualment ja s'hi concentren per demanar l'alliberament dels presos. Aquesta vegada, però, la voluntat és reconèixer la tasca de qui va ser conseller d'Interior durant l'atac gihadista de l'agost passat, Quim Forn, amb una continuació de l'homenatge a les víctimes.Els actes en record de les persones ferides i dels familiar d'aquelles que van perdre la vida han tingut diferents escenaris aquesta setmana, tot i que el gruix ha estat aquest divendres amb l'acte central a Barcelona. Allà, la parella de Forn, Laura Masvidal, ha acompanyat el president de la Generalitat en representació del seu marit. Quan ha tingut l'oportunitat d'encaixar la mà amb el rei Felip VI, li ha etzibat: "No sóc jo qui hauria de ser aquí". Més de 2.000 persones han omplert els camps situats al costat del centre penitenciari que reclou els presos polítics catalans. Malgrat la pluja i l'amenaça de mal temps, la convocatòria dels CDR ha aconseguit mobilitzar una vintena d'autocars vinguts d'arreu de Catalunya, així com un centenar de vehicles particulars, que han causat retencions a la carretera que arriba fins a la presó. L'ambient de la reivindicació, però, ha estat diferent de l'habitual. Les consignes han rebaixat el to per donar pas als xiulets, i el record per a les víctimes i les famílies també ha tingut un pes important. Entre els clams que s'han escoltat, hi ha "llibertat presos polítics", "no esteu sols" i "Borbó a la presó".Durant la tarda han anat arribant diferents tractors de les ADF del Bages, així com el col·lectiu de Motards per la Independència. En l'acte, que ha començat amb retard a causa de la pluja i ha estat presentat per l'actriu Estel Solé, s'ha reclamat l'alliberament de Forn i els presos, així com l'existència d'una policia amb tots els drets. "L'estat espanyol prefereix córrer el risc de possibles atacs abans de reconèixer els Mossos i la Generalitat com un subjecte polític", ha denunciat l'actriu. I per aquesta diligència, perquè Espanya "no ha perdonat, ni Forn ni Trapero" per la feina que van fer durant els atemptats, ara estan processats per rebel·lió o sedició: "Nosaltres ho tenim clar, hem vingut fins aquí per recuperar la seva figura i la seva gran feina".Durant l'acte, on també han intervingut Bombers i altres serveis de seguretat, la parella de Forn ha recordat que, en un dia com avui, "això no va d'independència, sinó de llibertat i democràcia", i en aquesta línia, el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha afegit: "Com a electes però també com a ciutadans, apel·lem la responsabilitat jurídica i política de tothom, també els que han rebutjat una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats"."En unes circumstàncies normals, l'ANC no hauria d'organitzar un acte com aquest", ha continuat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzié. Quan es van succeir els atemptats, Catalunya i els seus servidors públics van respondre amb excel·lència, ha recordat. "Aquell dia ens vam sentir un Estat, i els Mossos hi van ajudar, i un mes després, ens vam sentir poble amb el referèndum de l'1 d'octubre", ha afirmat.Les circumstàncies actuals, però, han canviat, i ha denunciat que els màxims responsables de l'operatiu són a la presó o processats per "causes molt greus". "Tenim moltes foscors per resoldre", ha reconegut Paluzié, fent referència a les mancandes dels Mossos per ser a l'Europol. A aquesta consideració s'ha sumat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha posat en valor la capacitat de Catalunya de ser "un poble de pau i un poble d'acollida" que passa per sobre de qualsevol rei. "Cap Borbó es pot atorgar el protagonisme un dia com avui, vergonya", ha etzibat.Torra ha donat el punt i final als parlaments. "Gràcies per mullar-vos avui, cada dia, pels drets nacionals, pels drets socials i per la independència de Catalunya", ha començat. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha recordat que, després de la "nit fosca" de l'últim any, ara els catalans estan "més decidits que mai a fer realitat la República" i mantenir els valors de pau i convivència, tal com s'està demostrant aquests dies. Visiblement emocionat, Torra també ha tingut unes paraules per a les famílies de les víctimes de l'atemptat, al temps que ha fet autocrítica: "Ens hem compromès la que faci falta, el més important són les persones".

