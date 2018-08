El carrer Llibertat guanya el concurs de guarniments de la Festa Major de Gràcia

El carrer Llibertat ha guanyat el concurs de guarniments de la Festa Major de Gràcia, segons el veredicte que el jurat ha donat a conèixer aquest divendres a la tarda. Els veïns de la via han optat aquest any per una decoració inspirada en l'infern, que els ha valgut el reconeixement dels avaluadors.En segona posició ha quedat el carrer Verdi del Mig, que ha triat com a motiu de decoració l'antiga Roma. I el bronze de la tercera plaça ha estat per a la Plaça Rovira, convertida per obra dels veïns en una sastreria.El carrer Jesús, el carrer Progrés i el carrer Joan Blanques de Baix de Tot han estat els següents d'una llista que atorga fins a 21 premis per recompensar l'esforç dels veïns per transformar els seus escenaris quotidians en un punt d'atracció d'una de les festes majors més concorregudes de Barcelona.Aquest és el rànquing dels carrers d'enguany:1- Carrer de la Llibertat2- Carrer de Verdi del mig3- Plaça de Rovira i Trias4- Carrer de Jesús5- Carrer del Progrés6- Carrer de Joan Blanques de Baix de Tot7- Travessia de Sant Antoni8- Carrer de la Fraternitat de Dalt9- Plaça de la Vila de Gràcia10- Carrer de la Fraternitat de Baix11- Carrer de Joan Blanques de Baix12- Carrer de Berga13- Carrer de Tordera14- Carrer de Providència15- Carrer de Maspons16- Carrer de Puigmartí17- Carrer de la Perla18- Carrer del Perill19- Carrer de Ciudad Real20- Plaça del Poble Romaní21- Carrer de Mozart

